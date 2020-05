Quelques façons de visiter Québec virtuellement

Avec les conditions actuelles entourant la pandémie de la Covid-19, les voyages sont hors de question. C’est pourquoi nous souhaitons vous faire explorer à distance la belle région de la Capinale du Québec. Que diriez-vous de jouer les visiteurs dans le confort de votre foyer?

Voici quelques suggestions pour vous changer les idées et vous faire voyager virtuellement en cette période de confinement!

Musée national des beaux-arts du Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec donne accès à l'audioguide de l'exposition Frida Kahlo, Diego Riviera et le modernisme mexicain. Il offre également des visites virtuelles de quatre salles d’expositions permanentes du pavillon Gérard-Morisset. Admirez les œuvres des expositions Ressentir, Imaginer, Devenir et Croire.

Flip Fabrique

Si vous n’avez pas eu la chance d’assister au fantastique spectacle Féria - L’attraction, présenté en plein air durant l’été 2019, c’est l’occasion de le faire. Laissez le cirque venir à vous et visionnez en ligne l’intégrale des spectacles Féria - L’attraction et Crépuscule.

Observatoire de la Capitale

Contemplez Québec en temps réel, à 221 mètres d’altitude. Êtes-vous en mesure de repérer les édifices les plus connus et vos rues préférées de la ville?





Hôtel de Glace

Vous n’aurez pas besoin d’enfiler vos bas de laine et vos mitaines pour profiter de cette balade dans l’Hôtel de Glace. L’accès en 3D vous permet de visiter cette célèbre attraction hivernale et de contempler les innombrables détails architecturaux qui en font la renommée.

Monastère des Ursulines

Inaccessible aux visites du public, le Monastère des Ursulines vous invite à déambuler dans une reconstitution 3D de ce lieu patrimonial d’exception. Les visites sont commentées et vous permettront de découvrir une foule d’anecdotes qui raviront les mordus d’histoire.

Hôtel-Musée Première Nations

Explorez l'Hôtel-Musée Premières Nations, un hôtel-boutique où toutes les chambres offrent une vue imprenable sur la rivière Akiawenrahk. Et surtout, jetez un coup d'oeil à la maison longue Ekionkiestha’.

Trésors cachés de Québec

À quoi ressemblent les bureaux de l’Édifice Price? Qu’est-ce que le Livre du Souvenir? Qu’ont en commun une prison du 19e siècle et une vaste bibliothèque anglophone? C’est ce que vous découvrirez (entre autres!) en profitant des visites virtuelles de lieux méconnus ou inaccessibles de la ville de Québec.

Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation propose une nouvelle plateforme conviviale, Une heure au Musée, qui recense des contenus muséaux destinés à toute la famille et qui seront bonifiés en continu. De plus, le Musée invite les citoyens à engager une véritable conversation sur ce qu’ils vivent actuellement afin de documenter la réponse collective face à la pandémie et ses impacts sur la vie de chacun. Les informations et les témoignages recueillis permettront de faire un retour sur les événements dans le cadre d’un projet

Vieux-Québec

Et finalement, vivez une immersion hors du commun au cœur de ce joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenez-vous dans le Vieux-Québec en (re)découvrant le Château Frontenac, la terrasse Dufferin et le quartier Petit-Champlain. Balade en réalité virtuelle dans le Vieux-Québec

