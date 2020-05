Ce portrait de (G L O W Z I) Gloria-sherryl François s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

G L O W Z I est une artiste de techniques mixtes. De la peinture au dessin numérique et au mixage vinyle, l'artiste laisse toujours sa curiosité la guider à travers le vaste et majestueux monde de l'art. À travers ses pièces, G L O W Z I explore divers thèmes tels que la noirceur, le pouvoir, la nostalgie et bien d'autres. En représentant ses façons de penser, ses luttes, ses succès et ses échecs à travers ses pièces, G L O W Z I invite quiconque dont les yeux rencontrent ses créations dans son univers funky. Cette année, G L O W Z I est la récipiendaire du prix Visibilité de la JVL dû à son implication dans le nightlife montréalais.



Instagram : @glowzi

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn