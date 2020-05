Ce portrait de Mona Greenbaum s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020

Mona Greenbaum est la directrice générale et fondatrice de la Coalition des familles LGBT+. La Coalition milite pour les familles avec parents lesbiens, gais, bisexuels et trans. L’organisme a comme travail principal de former les intervenants en milieu scolaire, dans les services sociaux et de la santé, ainsi que dans les organismes communautaires. Jusqu’à maintenant, plus que 1000 formations ont été réalisées (40000+ intervenant.es formé.e.s, 10 000+ trousses de ressources distribuées, dans toutes les régions du Québec), afin de sensibiliser les intervenant.e.s à la nécessité d’intervenir contre la violence homophobe et transphobe, l’hétéro/cissexisme et le harcèlement basé sur l’expression de genre.





En 2010 Mona a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale pour ses années d’activités militantes au sein de la communauté LGBT. En 2013, elle obtient le Prix Honoris du Gala Arc-en-ciel et en 2015, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec l’a reconnue comme étant l’une des 40 personnalités du Québec ayant eu un parcours exceptionnel de défense ou de promotion de droits humains. Mona est aussi consultante et formatrice pour l’Institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ). Mona a accordé des centaines d’entrevues aux médias et réalisé un travail de représentation important auprès d’instances gouvernementales et syndicales, ainsi qu’auprès de commissions scolaires et de regroupements associatifs. En 2015, le livre Familles LGBT Le Guide a été publié sous sa direction aux Éditions du remue-ménage.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn