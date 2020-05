Ce portrait de Coco Belliveau s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Coco Belliveau est une artiste multidisciplinaire féministe du Nouveau-Brunswick avec 78 865$ de dettes étudiantes. Après avoir fait du théâtre à l’internationale, elle est venue s’installer au Québec, où elle évade le gouvernement acadien et écrit du stand-Up. Depuis qu’elle est arrivée elle ne réussis jamais à assouvir sa soif de la scène et entreprends plusieurs projets avec ses camarades de classes dont, la web série «Sketch», le projet podcast «Les épatantes aventures radio-romanesques» et le spectacle Zoofest «NEW GIRLS». Elle a présenté son premier 60 minutes dans le cadre du festival «Dr. Mobilo Aquafest» et du «Minifest».

Vous pouvez suivre le cheminement humoristique de Coco sur instagram et facebook: @cocobelliveau.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn