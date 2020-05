Ce portrait de Martine Roy s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Grande militante pour les droits des personnes LGBT, Martine Roy a le coeur à ses affaires. Martine a travaillé pendant 20 ans chez IBM, où elle a notamment occupé les postes de coordonnatrice en résolution de situations critiques et de directrice de compte. Au sein d’IBM, elle a mis sur pied des groupes-ressources afin de soutenir les employés LGBT et s’est engagée à fond dans la sensibilisation du personnel et de la direction aux réalités LGBT et dans la promotion d’un milieu de travail inclusif. Maintenant directrice régionale, développement des affaires LGBTQ2+ Québec & l'Est du Canada pour la Banque TD, Martine relève encore une fois le défi avec passion. Congédiée des Forces armées canadiennes pour son homosexualité à 19 ans, Martine a mené le recours collectif qui s'est conclu par des excuses du gouvernement fédéral en 2017.

Martine a siégé comme membre du conseil d’administration de Pride at Work Canada / Fierté au travail Canada durant 10 ans, organisme basé à Toronto qu'elle a fondé avec sept autres personnes. Elle a également été présidente de la Fondation Émergence jusqu’en 2015. Au fil des années, leader de l'inclusion en milieu de travail, Martine a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2017, elle s’est vue décernée la Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec.

Martine Roy est également Présidente et commissaire du Fonds Purge LGBT et commissaire depuis 2017 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn