Vers une piétonnisation en mode sanitaire

Avec les beaux jours et les règles de distanciation physique, le besoin d’espace est plus important que jamais. L’Arrondissement Ville-Marie et le Village de Montréal ont donc annoncé la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine et la mise en place de 13 rues familiales et actives.

Piétonnisations sur la rue Sainte-Catherine

Espérant de tout coeur apporter un baume sur les émois des dernières semaines, Village Montréal annonçait lundi qu’il y aura piétonnisation de la rue Ste-Catherine Est, entre les rues St-Hubert et Papineau dès le 14 mai prochain!

Bien entendu, les membres de la communauté et allié.e.s qui y déambuleront sont invité.e.s à le faire dans les règles de distanciation sociale mises de l'avant par la santé publique.

Au fil des semaines, Village Montréal emboîtera aussi le pas pour faire vibrer l'artère au possible, par le biais d'aménagement paysager, la ré-ouvetture de la Galerie Blanc et en animant l’artère de façon à redorer l'arc-en-ciel un brin assombri par les épreuves des récentes semaines.

De concert avec la Direction de la santé publique de Montréal, l’Arrondissement évaluera la possibilité de permettre l’installation de terrasses lors de la réouverture éventuelle des bars et des restaurants. Si c’est le cas, une annonce sera faites en ce sens, en temps et lieu, au gré de la progression de la réouverture graduelle des commerces.

LIVRAISONS

Les livraisons doivent être effectuées du lundi au vendredi matin entre 7 h et 10 h. L’accès à la rue Sainte-Catherine Est par la rue Saint-Hubert restera fermé en tout temps, et une fermeture étanche s’ajoute aux intersections Saint-Timothée, de la Visitation et Papineau.

Les livraisons dans le tronçon Saint-Hubert/Saint-Timothée pourront se faire en accédant par la rue Saint-Christophe, avec sortie de véhicules par la rue Saint-Timothée. Un débarcadère de livraison sera installé du côté est de la rue Amherst, au sud de Sainte-Catherine, pour desservir le tronçon Saint-Timothée/Amherst. Pour le tronçon Amherst/de la Visitation, l’accès se fera par la rue Amherst et la sortie par la rue de la Visitation. Enfin, pour le tronçon de la Visitation/Papineau, les livraisons pourront être effectuées par la rue Panet, avec sortie par la rue de Champlain.

COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE

Comme à l’habitude, les résident.e.s et commerçant.e.s doivent déposer leurs déchets et matières recyclables en bordure de rue entre 5 h et 8 h le matin de la collecte.

Treize nouvelles rues familiales

Seule la circulation locale sera autorisée et le stationnement maintenu sur les rues désignées ce qui offrira plus d’espaces sécuritaires aux usagers actifs. Il sera ainsi plus facile de déambuler librement et en toute sécurité dans les quartiers habités, à pieds et à vélo, afin de profiter du grand air près de chez soi.

Mise en place graduelle

Depuis la fin de semaine dernière, puis graduellement au cours des prochaines semaines, les résidentes et les résidents pourront profiter de la belle saison grâce à des rues locales apaisées, sans trafic de transit. Des aménagements transitoires, incluant de la signalisation aux abords des rues locales et des milieux de vie, seront déployés afin d’adapter la voie publique dans les secteurs visés et ainsi favoriser la cohabitation sécuritaire de l’ensemble des usagers sur les rues suivantes :

Cartier, entre Logan et des Confiseurs

De Rouen, entre Gascon et Lespérance

Dorion, entre Malo et Ontario E.

Dorion, entre Logan et des Confiseurs

Du Havre, entre Ontario E. et Hochelaga

Dufresne, entre Ontario E. et De Maisonneuve E.

La Fontaine, entre Fullum et Dufresne

Logan, entre Fullum et Dufresne

Lusignan, entre Saint-Antoine O. et Saint-Jacques

Redpath, au nord de Docteur-Penfield

Robin, entre Atateken et de la Visitation

Seymour, entre Tupper et René-Lévesque O.

Victor-Hugo

D’autres mesures novatrices et sécuritaires s’ajouteront au cours des prochains mois pour faciliter les déplacements actifs et encourager l’utilisation de l’espace public par les résidentes et les résidents, dans le respect des règles de distanciation physique.