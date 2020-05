La distribution du RuPaul’s Drag Race: All Stars 5, révélée

La composition de la distribution de la 5e édition du RuPaul's Drag Race All Stars avait fait l'objet de fuites sur les réseaux sociaux, il s'agit donc plus d'une confirmation que d'une révélation...

Il y aura donc : Shea Coulée (saison 9), Miz Cracker (saison 10), Ongina (saison 1), Mayhem Miller (saison 10), Mariah Balenciaga (saison 3), India Ferrah (saison 3), Blair St Clair (saison 10), Derrick Barry (saison 8) et deux candidates ayant déjà participé au All Stars 1, Jujubee (saison 2) et Alexis Mateo (saison 3).

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

RuPaul’s Drag Race All Stars 5 sera diffusé au Canada à partir du 5 juin sur OUTtv et aux abonnés de CRAVE. La gagnante succèdera à Trinity The Tuck et Monet X. Change, qui s’étaient partagées Ex aequo les honneurs de la 4e édition All Stars, en 2019.

Avez-vous une candidate favorite, si oui, faites-nous savoir laquelle et pourquoi?