Playmobil va sortir sa première boîte représentant un couple homosexuel

La marque de jouets allemande Playmobil s'apprête à lancer une nouvelle gamme de figurines dédiées à la Grèce antique et parmi les personnages mythologiques transformés pour les enfants, il y a un couple gai.

En 2020, Playmobil mettra enfin en vente de véritables boîtes de jeux, avec plusieurs personnages et des décors. La boîte principale représente l’Olympe. Il semble que ce set soit notamment destiné à accueillir les 12 divinités déjà en vente et qu’on y retrouve, en plus de roi des dieux, Dionysos, une muse et Pégase. La vision de l’Olympe est assez classique : un palais dont on ne sait pas très bien s’il est dans les nuages ou au sommet d’une montagne.

Comme repéré par le site spécialisé Antiquipop, un couple homosexuel s'est glissé dans le catalogue de la nouvelle collection. Une boîte concerne L’Iliade, le poème culte d'Homère… et on pourrait dire que Playmobil représente pour la première fois un couple de même sexe : Patrocle et Achille. Ils se sont battus côte à côte face à la menace troyenne.

Avec son char, le set fait écho à un épisode célèbre de l’épopée : la colère d’Achille après que son amant Patrocle ait été tué par Hector. Oui, le char est présent dans le kit Playmobil.

On ignore encore si l'ensemble dédié à Achille et Patrocle sera en vente partout car il n'apparaît que dans le catalogue destiné à la Grèce, aux côtés d'autres mythes transposés en figurines comme celle de l'Odyssée et les 12 œuvres d'Héraclès.

Les Romains et les Égyptiens avaient déjà fait l’objet de gammes Playmobil dédiées, mais seules quelques divinités du panthéon grec avait pour l’instant fait l’objet d’une série officielle.