Nouveaux cas de coronavirus liés à des bars LGBT à Séoul

Les craintes d'une deuxième vague de coronavirus en Corée du Sud ont été déclenchées par un groupe de nouveaux cas survenus dans la capitale du pays, Séoul, dont beaucoup seraient malheureusement liés à des bars gais.

La Corée du Sud venait de commencer à assouplir certaines mesures de distanciation sociale, mais dimanche soir, les autorités ont signalé 35 nouvelles infections, le nombre le plus élevé depuis plus d'un mois.

Parmi les nouveaux cas, 29 ont été liés à des boîtes de nuit et des bars dans le quartier Itaewon de Séoul, dont beaucoup sont des établissements LGBT.

Lundi, les autorités sud-coréennes cherchaient désespérément à retrouver tous ceux qui ont récemment fréquenté les bars et les clubs et à les faire tester, mais l'homophobie persistante dans ce pays asiatique a bloqué leurs progrès.

Pour lutter contre le coronavirus, le pays a utilisé des méthodes de traçage intenses et a rendu public les détails des personnes infectées pour encourager les tests. Mais les personnes LGBT en Corée du Sud vivent toujours dans la peur de la discrimination, et évitent ainsi d'être traquées par les autorités.



Les autorités ont testé plus de 2.450 personnes qui fréquentaient les clubs et les bars, mais recherchent toujours 3.000 personnes susceptibles d'être infectées.

Le ministère de la Santé du pays a reconnu les craintes de la communauté LGBT lors d'un point de presse et a ajouté: "Nous vous exhortons à vous abstenir de diffuser les informations personnelles des patients ou les rumeurs sans fondement, ce qui non seulement les blesse, mais peut également être passible de sanctions".

Les centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) ont déclaré que 86 personnes avaient jusqu'à présent été testées positives dans le cadre de l'épidémie, mais le directeur du KCDC a déclaré qu'il était trop tôt pour qualifier les nouveaux cas de coronavirus en Corée du Sud de «deuxième vague».



Il n'y a pas qu'en Corée du Sud que le sentiment anti-LGBT entrave la lutte contre les coronavirus. Comme en Corée du Sud, les autorités sanitaires japonaises ont commencé à rechercher les contacts des patients atteints de coronavirus pour savoir comment ils ont été infectés et pour arrêter la propagation du virus.

De nombreuses personnes LGBT craignent de pouvoir être identifiées comme telles contre leur volonté si elles tombent malades, car la politique actuelle autorise les gouverneurs à organiser des interrogatoires sur les patients et à mener une enquête sur leurs contacts et les endroits qu'ils ont visités.