Le Conseil de l’Europe veut une meilleure protection des LGBT durant la crise sanitaire !

Les personnes LGBTI sont davantage exposés à des violences et discriminations durant le confinement mis en place dans plusieurs pays européen. Le Conseil de l’Europe souhaite des mesures de protection dans chaque État.

Le Conseil de l’Europe a demandé jeudi aux États de protéger les jeunes lesbiennes, gais, bi et trans (LGBT), victimes de violences pendant cette période de crise sanitaire et de confinement dans de nombreux pays.

" Les gouvernements et la société civile devraient maintenir leurs efforts pour protéger les jeunes LGBTI ( lesbiennes, gays, bi, trans et intersexe ) en fournissant un soutien psychosocial et de santé mentale et en mettant en place des numéros d’appel d’aide", a demandé dans un communiqué Marija Pejcinovic Buric, la secrétaire générale du Conseil de l’Europe. " La crise de la pandémie du Covid-19 a exacerbé les inégalités que subissaient déjà des groupes désavantagés de la société. Les jeunes LGBTI qui sont traditionnellement stigmatisés et marginalisés sont désormais exposés à un risque encore accru de discours de haine et de violence, tant chez eux que dans l’espace public", a-t-elle mis en garde.

En France, un " plan d’urgence " mis en place : Marija Pejcinovic Buric, qui est à la tête de l’organisation de défense des droits humains et de la démocratie dans 47 pays du continent européen, explique que le confinement peut être particulièrement difficile pour ceux qui n’ont pas fait leur coming out ou l’ont fait mais ont été rejetés par leur famille. "En outre, les mesures restrictives adoptées à cause de la pandémie ont limité leur accès à un soutien de la part de leurs amis, de centres LGBTI, d’ONG ou d’établissements éducatifs", a-t-elle ajouté.

En France, le gouvernement a annoncé fin avril un " plan d’urgence " contre les violences anti-LGBT pendant le confinement, avec notamment le financement de nuitées d’hôtel pour les personnes victimes de violences.

L’Agence européenne des droits fondamentaux publie une enquête : L’enquête de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) publiée ce jeudi explique que les personnes LGBTI sont 43% à s’être sentis discriminés dans les douze mois ayant précédé le questionnaire, un chiffre en augmentation de 6 points par rapport à la dernière enquête effectuée en 2012. Pour les transgenres, cette proportion monte même à 60%.

Les personnes transgenres et intersexuées sont deux fois plus nombreuses que les autres groupes LGBTI à faire état d’une agression dans l’année précédant l’enquête. La moitié d’entre elles déclarent avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins. Le directeur de la FRA, Michael O’Flaherty, prévient que les difficultés dans le domaine de l’emploi et des soins de santé "peuvent s’aggraver en raison du nouveau coronavirus". L’agence ajoute que les discriminations augmentent lorsqu’un discours négatif est tenu par les médias, les politiciens ou des personnalités publiques.

Mais six répondants sur dix évitent de tenir la main de leur partenaire en public, cette moyenne masquant des différences marquées entre les pays, avec une proportion de huit sur dix en Pologne, contre quatre sur dix au Luxembourg.

Point positif, parmi les 15–17 ans, près d’une personne interrogée sur deux affirme avoir reçu du soutien au sein de son établissement scolaire, qu’il s’agisse de camarades ou du corps enseignant défendant les droits des LGBTI. La FRA appelle notamment les gouvernements à instaurer une culture de la tolérance zéro envers la violence et le harcèlement, ainsi qu’à former la police pour améliorer l’enregistrement des crimes de haine.