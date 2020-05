Crave vient de dévoiler la date de diffusion et la distribution de la nouvelle émission attendue Canada's Drag Race : que la meilleure gagne. La première saison de cette série originale de Crave fera découvrir aux téléspectateurs 12 drag queens talentueuses du Canada possédant du charisme et une forte personnalité, et qui sont déterminées à devenir la première superstar du drag au pays en plus de remporter un grand prix de 100 000 $.

Cette première saison historique débutera le jeudi 2 juillet sur Crave en anglais ainsi qu’en version originale avec sous-titres en français. De nouveaux épisodes seront disponibles les jeudis, à chaque semaine.

Outre sept drags de la région de la ville Reine, l’émission comptera deux drags de Colombie-Britannique, une drag de Kitchener-Waterloo et deux drags de Montréal. Nous avons appris, en effet, que Kiara et Rita Baga font partie de la distribution de cette édition inaugurale.

Kiara a récemment quitté son emploi et mis l’école sur pause pour se concentrer sur le drag à temps plein. C’est l’une des rares drag-queens de couleur de la scène de drag québécoise. Et elle est fière de représenter sa communauté.

Quant à Rita Baga, très impliquée dans la communauté LGBTQ + à Montréal — et membre du comité qui a soumis la candidature de Montréal pour la World Pride 2023 —, elle est une régulière de nombreuses émissions télévisées au Québec telles que La Guerre des clans, Les Jockers, Code F., Bonsoir Bonsoir, ainsi que de l’émission de téléréalité Ils de jour, elles de soir.

Avec le Snatch Game, des nouvelles de Ru, le défi de la casse, des marionnettes et d’étonnantes confidences post-éliminatoires, Canada's Drag Race : que la meilleure gagne incorporera la plupart des éléments qu’on aime du Rupaul’s Drag Race. Chaque épisode mettra à l’épreuve les talents des drag queens et les mettra au défi de maîtriser chant, danse, théâtre, personnification, confection de costumes et improvisation. À la fin de chaque épisode, une participante devra quitter jusqu’à ce qu’une drag queen soit nommée gagnante. Tout au long de cette aventure, les drag queens partageront leurs difficultés et succès personnels tout en mettant en valeur leur personnalité.

Chacun des 10 épisodes sera présidé par un panel de juges experts – Brooke Lynn Hytes, Jeffrey Bowyer-Chapman et Stacey McKenzie – tandis que la correspondante d’ETALK, Traci Melchor, effectuera des visites spéciales afin d’ajouter sa fabuleuse touche dans l’atelier, dans les défis et sur la scène. Des invités spéciaux hebdomadaires rejoindront également le panel, et seront annoncés dans les semaines à venir.

On vous en reparle dans l’édition de juillet…