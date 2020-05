Le claviériste de Faith No More lance avec son chum le projet Man On Man

Roddy Bottum, le claviériste de Faith No More, a collaboré avec son petit ami Joey Holman sur un nouveau projet appelé Man On Man. Le premier simple du groupe, Daddy, sortira la semaine prochaine.

L’Instagram officiel de Man On Man décrit le projet comme «deux amoureux gais qui font de la musique gaie ensemble». Ces dernières semaines, Roddy Bottum a dévoilé le projet Man On Man, alors que Joey et lui étaient en quarantaine à Oxnard, en Californie.





«Je suis heureux d’annoncer que le disque que nous avons fait, Joey et moi, est terminé, et que nous sortirons notre premier single, Daddy, la semaine prochaine. Nous appelons notre projet Man On Man. On vous aime.»

Roddy Bottum a été l’un des premiers rockers célèbres ouvertement gais, annonçant avec désinvolture son homosexualité dans une interview de 1993 pour The Advocate avec le journaliste, animateur et chanteur Lance Loud.

En novembre dernier, Faith No More a annoncé ses premières prestations en direct depuis une demi-décennie. Avant l’épidémie de coronavirus, Faith No More avait prévu reprendre la route au printemps, cinq ans après la sortie de l’album retour, Sol Invictus, qui a été acclamé par la critique. La tournée a été reporté à plus tard.