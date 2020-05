Le signe du mois, les Gémeaux

On arrive aux Gémeaux, le dernier signe avant l’été. La température est enfin belle et la végétation s’épanouit, pour notre plus grand bonheur. On peut marcher sans se presser, pour mieux regarder les gens qu’on croise. Le natif du signe vit une grande période de changements et de bouleversements imprévus. Heureusement ça prendra fin en décembre, où il verra la fin de ces perturbations. Au niveau de sa santé, il aura probablement à faire des choix, en mettant un terme à des mauvaises habitudes. En faisant plus d’exercice. En prenant en compte le fait qu’il ne rajeunit pas. Il réalisera aussi qu’il évolue, au niveau de la personnalité. En n’ayant plus les mêmes attirances par exemple. En ne recherchant plus les aventures qui l’intéressaient auparavant. De toute façon, il rencontrera bien des nouvelles personnes avec qui il aura des échanges assez intéressants. Et qui le feront bien réfléchir. Il verra aussi du changement du côté des finances, il pourrait améliorer son état. Il est possible qu’on lui donne, ou laisse, un montant d’argent. Il pourra alors se libérer de vieilles dettes, assez pesantes. Les circonstances pourraient lui donner une occasion de s’enrichir. De mettre un peu d’argent de côté. Et comme de raison, sa vie amoureuse sera touchée aussi. Il verra la fin de ce qui a trop duré. Mais aussi le début d’une histoire qui l’amènera à marcher à genoux un temps. Très lentement. Mais il n’abandonnera pas, et il en sera heureux. Mais à partir de l’hiver, il sentira un vent nouveau. L’atmosphère sera plus heureuse, candide même. Il aura probablement l’occasion de vivre une aventure qui le sortira de sa routine. Peut-être un voyage. Il vivra des histoires qui le passionneront. Il côtoiera aussi des sages. Des gens qui ne s’en font pas trop avec les détails. Et ça l’inspirera, bien sûr. Il se décidera à faire ce qui lui plaît, tout en oubliant les avis décourageants des autres. Alors bonne fête l’éternel ado, et bon déconfinement à tout le monde. On peut enfin aller jouer dehors, dans la nature. À profiter du beau soleil et du ciel bleu, qui ne nous tombera pas sur la tête. Soyons en heureux !

Cancer

Vous commencerez à voir la solution à un problème qui vous inquiétait pas mal. Vous vous en ferez moins, l’ambiance sera plus légère. Vous pourrez alors vous consacrer à un projet nouveau qui vous passionnera. Et vous bougerez beaucoup, vous ferez bien des rencontres et vous apprendrez des nouvelles. Vous aurez des échanges assez philosophiques avec un amant de la nature.

Lion

Vous commencerez à revoir vos amis, vous partagerez des activités intéressantes. Comme des excursions. Ou vous lancerez un projet qui deviendra important avec le temps, il aura des conséquences constructives sur votre avenir. Vous pourriez aussi vous rapprocher significativement d’un de vos copains. La relation prendra plus d’importance dans votre vie.

Vierge

Vous verrez peut-être du nouveau au travail. En voyant des résultats dans un projet par exemple. Ceux qui sont à leur compte pourraient décrocher un contrat assez avantageux. Ou les employés se verront attribuer une nouvelle tâche qui représentera un beau défi pour eux. Votre magnétisme accru attirera bien des regards, même si vous êtes discret. Ou cherchera à vous rencontrer.

Balance

Vous trouverez plus de sens à votre vie, d’autant plus que vous vous déciderez à tenter des expériences qui vous auront toujours attirées, avant qu’il ne soit trop tard. Vous vivrez toute une aventure ainsi. Vous aurez des échanges assez spirituels avec des hommes hors normes. Ça vous aidera à voir votre vie autrement, pour moins vous en faire avec des niaiseries. Vivez maintenant votre vie.

Scorpion

Vous êtes dans une ère de changement, votre vie ne sera plus pareille. Mais ce n’est pas un drame, car vous trouverez des avantages à ce renouveau. Après quelques grincements de dents. Vos instincts seront forts, laissez les vous guider vers le bon endroit, au bon moment. Vous vivrez ainsi des rapprochements assez rafraîchissants. Vous réglerez une vieille dette, presque karmique.

Sagittaire

Vous vous rapprocherez de bien des gens, il faut dire que vous aurez plusieurs invitations pour des activités diverses. Il est possible même que vous deveniez plus intime avec une personne qui vous intéressant déjà, sans trop le chercher. À moins que vous débutiez dans une nouvelle relation suite à une rencontre impromptue. Vous aurez une proposition aussi du côté du travail. Ou des affaires.

Capricorne

Vous serez plus attentif à votre corps et votre santé. Surtout si vous avez l’impression de vous être alourdi. Ou encrassé. Déjà en bougeant plus à l’extérieur devrait vous aider. Tout en évitant d’abuser de vos péchés favoris. Il serait temps aussi de faire du ménage dans tout ce matériel que vous accumulez à la maison, avant de couler avec, corps et biens. Vous jaserez avec un gars lumineux.

Verseau

Il est temps de vous amuser maintenant, vous avez assez pâti dernièrement. Vous aurez enfin des occasions de rire un peu, en compagnie de personnes assez divertissantes. Vous pourriez aussi faire une rencontre avec un mâle assez sexy, tout deviendra possible à ce moment. Vous prendrez aussi du temps pour vos loisirs favoris, vous évacuerez ainsi votre stress. Vous serez créatif pour régler des problèmes.

Poissons

Vous aimerez passer du temps dans votre famille. Et avec votre gang d’amis préférés. Vous vous sentirez en sécurité avec eux, bien entouré. Et un événement inattendu devrait amener un changement important à la maison. Peut-être pourrez vous emménager dans des locaux plus luxueux, ou bien situés, sans qu’il vous en coûte trop. Vous verrez des événements du passé avec plus de calme.

Bélier

Vous aurez le goût de vous promener, de prendre la route. D’autant plus que vous aurez peut-être des invitations d’ailleurs, pour visiter. Ou séjourner un peu. Vous rencontrerez bien des gens ainsi. Et vous apprendrez une nouvelle qui aura des conséquences importantes. Vous devriez vivre un trip différent avec un voisin. Ou en voir arriver en nouveau, assez intrigant. Et d’un magnétisme troublant.

Taureau

Ça ira bien du côté du fric, vous travaillerez pas mal et vous serez bien payé. Vous aurez aussi des occasions de faire un coup d’argent, de vous enrichir sans trop de problèmes. Mais vous ne négligerez pas pour autant des trésors plus personnels, comme votre santé. Ou vos échanges avec ceux que vous aimez. Ils seront votre priorité. Vous apprécierez la stabilité, et votre vie de tout les jours.

Robert Gareau

[email protected]