Nouvelles dates et formule hybride pour Mutek

Après plusieurs semaines passées à élaborer différents scénarios, MUTEK annonce la tenue de versions hybrides de son festival et du Forum IMG, du mardi 8 au dimanche 13 septembre 2020, à Montréal.

«Alimentés par le désir de soutenir la communauté artistique locale tout en encourageant son rayonnement au-delà de nos frontières grâce à nos connexions internationales, nous avons réfléchi à de nouveaux formats réalistes qui nous permettront de partager à nouveau l'expérience MUTEK dans quelques mois», ont fait savoir par voie de communiqué les organisateurs de l'événement.

Le festival MUTEK et le Forum IMG seront conçus pour être présentés à la fois dans des espaces physiques traditionnels, dans le respect des règles de distanciation sociale pour assurer la sécurité des festivaliers.ières, des artistes et de l’équipe; mais aussi dans un univers virtuel qui permettra d’expérimenter des horizons inédits et d’offrir une programmation singulière à un public du monde entier.



Le contenu du festival reposera sur des prestations de musique électronique et des performances audiovisuelles live ainsi que sur des œuvres numériques innovantes, locales et internationales, avec le soutien des autres éditions MUTEK dans le monde.

En parallèle, le volet conférence et marché professionnel du festival, le Forum IMG, accueillera des panels, des présentations, des études de cas, des ateliers et des opportunités de réseautage dans le but de valoriser les créations artistiques qui nous façonnent et qui nous lient.

Seront notamment abordés les nouveaux modèles qui stimulent les industries créatives et les arts tout comme les réflexions éthiques et politiques en lien avec la technologie et induites par les événements récents.



Les premiers.ières artistes et intervenant.e.s seront dévoilé.e.s dans les semaines à venir.