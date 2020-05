Une version différente du festival Mural sera présentée sur trois mois cet été

À cause de la pandémie de COVID-19, le festival Mural, qui devait se tenir du 11 au 21 juin, se réinvente et devient Mural Estival, un événement adapté qui se vivra sur trois mois, au rythme de l’été.

«Sans grand rassemblement, et en respectant toutes les règles sanitaires et les mesures de distanciation sociale, Mural créera différentes initiatives au cours de l’été 2020 afin de faire vivre autrement les arts et la création qui habitent et font rayonner Montréal depuis toujours», peut-on lire sur le site du festival.

Les concerts devant public qui ont contribué à la renommée du festival par le passé n’auront donc pas lieu, pour respecter les consignes de la santé publique, mais les adeptes d’arts visuels et d’art de la rue pourront tout de même se rincer les yeux en arpentant le boulevard Saint-Laurent et les rues avoisinantes, tout en respectant les mesures de distanciation.

Les initiatives prendront différentes formes : un corridor sanitaire et artistique sera installé au cœur de la ville et une programmation d’arts visuels et de musique se fera en ligne, qui pourrait inclure la visite virtuelle des murales, des performances en direct, des conférences.

On précise que la programmation pourrait évoluer au gré des mesures de déconfinement et au moment qu’elles pourraient être annoncées par les autorités.