50% plus de lecteurs de la version numérique du magazine Fugues

Le 20 mars dernier la direction de Fugues été forcé de prendre la décision de ne pas imprimer l’édition magazine d’AVRIL étant donné la fermeture temporaire à la fois de son imprimeur et de plus de 80% des établissements où les exemplaires du magazine sont habituellement distribués et de concentrer ses efforts à maximiser la diffusion de la version magazine sous forme numérique, et ce de plusieurs façons. La mission a été accomplie : les lecteurs de la version numérique ont bondi de 50%.

La stratégie de déploiement numérique a porté fruit.

Les éditions numériques des éditions mensuelles de Fugues pour Avril et Mai ont été envoyé aux 20 800 abonnés à L’INFOLETTRE de Fugues

Les éditions numériques sont également en consultation libre via plusieurs canaux de diffusion en versions PDF ou «à feuilleter» :

sur Fugues.com,

sur ISSUU.com (où vous trouverez également toutes les éditions de Fugues publiées depuis 2009 ans et plus de 15 000 publications nouvelles par jour)

sur PressReader.com (dont l’abonnement donne accès à plus de 7000 journaux et magazines en lecture illimitée)

et sur Biblimag.ca

BIBLIMAG est notre plus récent partenaire de diffusion. Cette ressource en ligne, mise sur pieds pour faciliter l’accès aux magazines numériques en bibliothèque au Canada. La ressource est gratuite est consultable via le site web Biblimag.ca ou l’application (accessible via App Store et Google Play) si vous êtes membre d’une des nombreuses bibliothèques au Canada.

Comme l’indiquait ce matin dans l’infolettre mensuelle de BIBLIMAG, Fugues fait partie des magazines qu’on peut consulter dans cet environnement, et ce, depuis un peu plus d’un an maintenant.

Grace à la multiplication de canaux de diffusion qui rejoignent des clientèles différentes, intéressées par les questions LGBTQ+, la consultation de l’édition d’avril sous forme numérique — via ordinateurs, tablette ou téléphone cellulaire — a connu une croissance de 50%. Elle est passée d’une moyenne assez stable de 85 000 à 90 000 visionnements par mois à plus de 134 000, en 40 jours.

Et l’édition magazine de mai a été visionnée ou téléchargée plus de 100 000 fois en seulement 15 jours, laissant présager une tendance encore à la hausse.

Malgré ce succès du côté de la diffusion, la période actuelle est extrêmement difficile pour cette PME arc-en-ciel. La gestion de la crise de la COVID-19 ayant forcé la fermeture des salles de spectacles, des restaurants, des bars, des saunas, des centres de soins esthétiques, ainsi que de tous les types de festivals a privé le média — pilier de la communauté LGBTQ+ depuis 36 ans — de la grande majorité de ses publicités habituelles qui constituent l’essentiel de ses revenus.

Vous aussi vous pouvez aider Fugues et faire une différence

Contrairement à la majorité des médias, FUGUES n’appartient pas à un grand groupe médiatique. C’est un média indépendant. Vous le savez, faire du bon journalisme, un journalisme LGBTQ+ différent, honnête et de qualité coûte de l’argent.

Bien que l’équipe est convaincue de tout faire correctement pour assurer la continuité de FUGUES et ce depuis ses débuts, en 1984, il est de plus en plus important que le modèle d’affaires intègr le soutien des lecteurs et lectrices.

Afin de permettre d’assurer sa pérennité en s’appuyant sur une nécessaire diversification de ses sources de revenus, Fugues fait appel à votre soutien.

Si vous pensez qu’un média LGBT+ doit exister au Québec et dans la francophonie…

Si vous aimez ce que vous trouvez dans nos pages…

Si vous voulez découvrir des contenus plus ambitieux…

Aidez Fugues à poursuivre son travail en soutenant directement FUGUES avec une contribution unique ou récurrente sur une base mensuelle.

Votre contribution fera toute la différence. CLIQUEZ SUR L'IMAGE CI-DESSOUS

Il est important de préserver l’écosystème qui regroupe Fugues, ainsi que les organismes communautaires et commerces s’adressant spécifiquement aux personnes LGBTQ+.

Pour soutenir Fugues si vous pouvez vous le permettre, sélectionnez l’option de contribution désirée : une contribution unique ou une sur une base mensuelle.

Veuillez noter que les contributions ne peuvent faire l’objet d’un reçu à des fins fiscales. (Les montants affichés sont en dollars canadiens.)