«Le mariage entre personnes du même sexe ne devrait pas être légalisé malgré une revendication croissante»

Un responsable chinois a insisté sur le fait que le mariage continuera d'être «entre un homme et une femme» après que des militants LGBT aient revendiqué l'égalité du mariage en Chine.

Le parlement chinois est en train de promulguer son tout premier code civil et a sollicité les opinions du public sur la question du mariage et de la famille en novembre dernier. Plus de 200 000 suggestions ont été formulées en faveur de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe.

Un fonctionnaire de la Commission des affaires législatives du Comité permanent du Congrès national du peuple, a estimé pour que les suggestions reçues les exhortant à légaliser le mariage homosexuel avaient été envoyées dans le cadre d'un «acte organisé».

«Les lettres qui nous ont été envoyées sont parvenues dans la même enveloppe, avec le même contenu, et les messages en ligne étaient les mêmes - tout a été copié et collé», a déclaré ce responsable qui a ajouté que le mariage continuera à être «entre un homme et une femme».

Une militante LGBT a critiqué ces commentaires affirmant qu'ils constituaient juste «une excuse pour ne pas considérer l'égalité de mariage» et pour «retarder le changement». Jugeant ces commentaires «discriminatoires et oppressifs», les militants LGBT ont déclaré qu'ils intensifieraient leur campagne pour l'égalité du mariage en Chine.