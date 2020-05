Ce portrait de Carol-Ann DeMontigny s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Cette femme aux multiples talents est connue autant pour son engagement dans le milieu communautaire, que dans son milieu de travail, que son milieu familial. Carol-Ann œuvre depuis 1998 comme préposée aux bénéficiaires afin d'aider ceux et celles dans le besoin.

Actuellement elle est en plein cœur de la crise du Covid-19, en première ligne, aux urgences du Centre Hospitalier Pierre Legardeur. Elle se donne à 110% pour aider les plus vulnérables et fonce tête baissée afin de se battre contre le Covid-19. C’est une battante, une militante, qui tente de faire régner un peu plus de justice et d'équité autour d’elle.





Elle s’est impliquée pendant plusieurs années comme administratrice au Réseau des Lesbiennes du Québec, mais aussi dans les grands festivals tel que Fierté Montréal. Elle a même organisé son propre événement lesbien « Dansez sous les étoiles » qui fut un grand succès. C’est une de ces personnes avec le cœur sur la main autant pour des inconnus que pour des gens qui lui sont proche tel que son fils atteint d’un handicap intellectuel. C’est comme on dit une SMM, une Super Maman Monoparentale avec qui tu peux rigoler, mais sans déconner, car en plus de tout ça elle a une licence comme agente de sécurité. C’est une personne à connaître.

Visuels par Heather Lynn