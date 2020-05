Ce portrait de Heather Lynn s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Heather Lynn est une graphiste queer basée à Montréal qui s'efforce d'apporter de la visibilité aux personnes LGBTQ + à travers ses créations, comprenant à quel point il est important de voir des représentations positives et réelles de personnes homosexuelles dans les médias. Spécialisée dans l'image de marque, la conception de logo, la typographie et la mise en page, Heather a conçu les visuels de la Journée de la visibilité lesbienne de cette année pour qu'ils soient brillants, ludiques, non excusables et surtout - inclusifs. Il s'agit de la deuxième année de création par Heather de visuels pour la Journée de la visibilité lesbienne avec RLQ.





Heather Lynn is a queer Graphic Designer based in Montreal who strives to bring visibility for LGBTQ+ folks through her designs, understanding how important it is to see positive and real representations of queer people in media. Specializing in branding, logo design, typography & layout, Heather has designed this year's Lesbian Visibility Day visuals to be bright, playful, unapologetic, and most importantly - inclusive. This is Heather’s 2nd year creating visuals for Lesbian Visibility Day with RLQ.





Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn