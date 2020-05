Des Marches des fiertés de pourraient se reconvertir en convois de voitures arc-en-ciel.

Avec la pandémie, on a assisté au retour en grâce des cinémas en plein air et à la transformation d’espaces de stationnement transformés en banques alimentaires. La situation sanitaire actuelle pourrait aussi engendrer une nouvelle forme de célébrations de la Fierté… en voiture. C’est du moins le projet que les organisateurs de la Vienna Pride en Suisse et de la petite Pride de Buffalo Grove, dans la banlieue de Chicago.