Avec Out, le studio Pixar propose un personnage principal gai

Sur la plateforme Disney+, le studio Pixar propose depuis vendredi "Out", un court-métrage sur le thème de l'homosexualité et du "coming-out". Une première.

Comme le montre la bande-annonce, le personnage principal de "Out"- produit par Pixar - est homosexuel. Une première pour le studio d'animation indépendant SparkShorts, spécialisé dans les films courts, qui a développé et produit ce projet diffusé par la plateforme grand public et familiale Disney+ depuis vendredi dernier.

Dans ce film de 9 minutes, le personnage principal tente de cacher à ses parents son homosexualité, mais il va être contraint de faire son coming out alors que ces derniers sont sur le point de tomber sur une photo encadrée de Greg et son compagnon dans les bras l'un de l'autre...