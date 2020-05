Ce portrait de Florence Gagnon s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Florence Gagnon est titulaire d’un baccalauréat en Beaux-Arts de l’Université Concordia. En 2012, elle concrétise son ambition de créer une plateforme visant à offrir une ressource aux communautés lesbiennes, Lez Spread The Word, le premier site bilingue du genre au Canada. En 2014, elle lance la série de fiction Féminin/féminin, avec la réalisatrice Chloé Robichaud (Sarah Préfère la Course et Pays) qui remporte deux Prix Gémeaux et plusieurs prix internationaux en 2015. En 2016, elle publie le premier magazine LSTW, une publication annuelle bilingue pancanadienne de 230 pages qui se démarque en boutique à travers les provinces canadiennes, les capitales d'Europe et les grandes villes américaines. De Yellowknife à Vancouver, Berlin et Stockholm, jusqu'au MoMa PS1 de New York. Le magazine a remporté plusieurs prix au cours des dernières années - incluant Issue Grand Prix aux National Magazine Awards.









Parmi les autres initiatives notables, notons la soirée mensuelle Où sont les femmes ?; #12, une bière co-créée avec la Brasserie Harricana de Montréal; et la pièce de théâtre à guichets fermés Coco.



Florence travaille également avec Pride at Work Canada / Fierté au travail Canada & le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec - Femmes diversité sexuelle LGBT.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.