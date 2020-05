Des travaux pour se préparer à la réouverture éventuelle de certains établissements du Village

Devant l’impossibilité de rouvrir leurs portes à court terme, quelques établissements du Village, dont le bar Le Cocktail et le Sauna Oasis ont annoncé des travaux afin de rénover et rafraichir leurs espaces et installations et pour être encore plus attrayant lors de l’éventuelle réouverture.

Comme l’indiquait Mathieu Guy, directeur général du Sauna Oasis, le 15 mai dernier… :

Le plus grand sauna pour hommes au Québec, le Sauna Oasis, situé au 1390 rue Ste-Catherine Est à Montréal, annonce que des travaux sont sur le point d’être lancés afin de rénover et rafraîchir ses installations et de se préparer à une éventuelle réouverture, dès que les autorités sanitaires du Québec permettront aux commerces de Montréal de fonctionner.

Dans le contexte de crise actuelle, causé par la COVID19, certaines rumeurs se sont mises à circuler à l’effet que le populaire sauna gai montréalais était possiblement fermé définitivement. Or, il est exact que les employés ont été temporairement mis au chômage comme pour la plupart des entreprises fermées suite à l’ordre de confinement du 13 mars 2020, mais personne n’a été licencié. De plus, si le site Internet de l’entreprise a été hors ligne quelques jours, c’est pour en permettre la mise à jour.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la Direction du Sauna Oasis se prépare à offrir toute une surprise à sa clientèle lors de sa réouverture et sera heureuse de proposer de nombreuses nouveautés qui épateront les clients. À noter enfin que le sauna est à préparer un « Plan COVID » afin de sécuriser la clientèle et le personnel, dès que la réouverture sera autorisée et annoncée.