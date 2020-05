Semaine de réouverture pour les boutiques dans le Village

Depuis lundi, les commerces au détail qui ont pignon sur rue ont réouvert leurs portes, comme Chez Priape, MistrBear et Armada par Men’s Room.

La crise a déjà fait mal et l'annulation de Fierté Montréal et l'incertitude, quant à quel moment il sera possible aux bars, restaurants et saunas de reprendre leurs activités à la normale, laisse présager un été assez calme. Toutefois les commerçants étaient visiblement heureux de pouvoir redémarrer et ouvir leurs portes aux clients.

«La boutique, au cœur du Village Gay de Montréal, est ouverte depuis lundi (25 mai) après deux mois de confinement», nous indiquait un employé de Chez Priape. «La boutique est ouverte tous les jours, de 11h à 19h. Les mesures de sécurité sont en place afin de protéger nos chers clients et employés. En travaillant ensemble en tant que communauté, nous passerons plus facilement à travers ce grand défi qui nous attend. CONSEIL: Utilisez la Cueillette en magasin lors de votre achat en ligne. Votre commande sera prête rapidement et facile à récupérer à l'entrée de la boutique».

Sur la page Facebook d’Armada par Men’s Room, on annonçait la réouverture avec la publication d’une photo de Danny Godbout portant un masque à carreaux :

Nous sommes maintenant ouverts

de 11h à 19h. Venez nous voir

D’autres, comme la boutique Évolution Homme par Joe-Blo ont préféré attendre que les mesures de protection soient un peu moins restrictives, comme on l’annonçait via la page Facebook de l’entreprise, le 24 mai :

Les commerces auront le feu vert pour rouvrir demain le 25 mai, avec des mesures de protection et d’assainissement exigeantes imposées par le gouvernement, en consultation avec les autorités de la santé publique. Dans les circonstances, et après mûre réflexion, nous avons décidé de garder le commerce fermé jusqu’à nouvel ordre. En effet, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de nos clients et de nos employés, et sachant que nos clients aiment beaucoup regarder, toucher, essayer parfois plusieurs pièces de vêtements ou des souliers, nous estimons que les contraintes imposées sont trop restrictives pour vous procurer une expérience de magasinage agréable et libre de stress.

Quoi qu’il en soit, pour rendre l'activité saine et agréable pour tous, l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal a publié un document de travail évolutif et qui s’adaptera au fil des mesures annoncées.

D’autres ressources seront ajoutées dans les prochains jours.