Amende pour une Église faisant la promotion d'un remède miracle contre le coronavirus

Une Église australienne a écopé de plus de plus de 140 000$ d'amende pour avoir illégalement fait la publicité d'un prétendu remède «miracle» (MMS) contre le coronavirus à base d'eau de Javel.

L'organisation MMS Australia avait déjà été mise en cause contre le fait qu'elle soit présentée comme «la réponse au Sida, aux hépatites A, B et C, au paludisme, à l'herpès, à la tuberculose, à la plupart des cancers et à beaucoup d'autres des pires maladies.»

La justice américaine a suspendu la vente de ce produit, effectuée par un groupe baptisé «l'Église Genesis II de la santé et de la guérison». Or MMS Australia n'est autre qu'une filiale de cette «Église».

L'amende des autorités australiennes est justifiée par «les effets néfastes que pourrait avoir l'ingestion de MMS». «Il n'existe aucune preuve clinique, scientifiquement acceptée, du fait que la MMS pourrait soigner ou atténuer une maladie», a indiqué le régulateur. «L'utilisation de MMS présente des risques sanitaires importants et pourrait se traduire par des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou une déshydratation grave, qui dans certains cas peut impliquer une hospitalisation.»