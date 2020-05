Le titre de Mister Gay décerné à un héros de la pandémie

L’espagnol Francisco José Alvarado En première ligne de la lutte contre le coronavirus en tant que soignant et patient vient d’être désigné Mr. Gay World Pride 2020.

Au lieu d’annuler le concours, les organisateurs du concours ont annoncé la semaine dernière que la couronne virtuelle était décernée cette année au premier dauphin de l’édition 2019. Son nom est Francisco José Alvarado, il a 30 ans, il est médecin et a un sourire désarmant.

Mister Gay World Pride célèbre ainsi un «héros» de la pandémie. Car Alvarado est un médecin généraliste ouvertement gai dans une policlinique du quartier de Lavapiés, à Madrid. Il a été sur le front du coronavirus à sa manière, puisqu’il a contracté la maladie dès le début de l’épidémie dans la capitale espagnole, dans les premiers jours du mois de mars.





Pendant ses jours d’isolement chez lui, il a utilisé son compte Instagram pour témoigner et répondre aux questions de ses fans, avant de reprendre le travail en clinique au pire de l’épidémie, au début du mois d’avril.

Le jeune docteur a accueilli son titre avec fierté. «C’est un grand bol d’air frais dans les circonstances actuelles», a-t-il expliqué à la revue médicale «Redacción Médica», faisant référence au climat social, politique et économique catastrophique en Espagne.







José Alvarado avait déjà été élu Mr. Gay Pride España en 2018. Pour lui, participer à de tels concours n’est pas une démarche futile, même si cela est difficile à comprendre pour certains de ses collègues. «C’est une activité récréative qui peut remettre en cause votre professionnalisme. Mais je crois que par ce biais, on peut faire beaucoup en matière de santé communautaire et d’éducation à la population.»

Et de rappeller l'importance de la lutte contre l’homophobie – y compris au sein du personnel médical. «Beaucoup de professionnels de la santé n’arrivent pas mettre de côté leurs jugements moraux», ajoute-t-il, «ce qui dissuade les patients LGBTQ+ à consulter pour certains problèmes de santé, ce qui devrait être leur droit».