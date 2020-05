«Entretien avec un vampire» va être adapté sur le petit écran

Après des années de tergiversations, c’est officiel : les suceurs de sang créés par Anne Rice vont débarquer sur le petit écran avec, on l’espère, un propos queer plus assumé.

Un temps pressenti du côté de la plateforme de streaming Hulu aux États-Unis, c’est finalement chez AMC, la chaîne câblée derrière Mad Men et The Walking Dead, qu’une série adaptée des Chroniques des vampires sera développée. En effet, comme l’annonçait récemment The Hollywood Reporter, la saga littéraire d’Anne Rice donnera lieu à une, voire plusieurs productions. En prime, son autre franchise La Saga des sorcières Mayfair aura aussi droit à son adaptation.

En tout et pour tout, l’autrice américaine aura publié 18 romans explorant ces deux univers-là, laissant ainsi un matériau d’origine colossal pour les déclinaisons sérielles à venir. Bien qu’elle ne sera pas aux commandes directes des projets développés, Anne Rice aura un droit de regard en tant que productrice aux côtés de son fils, Christopher Rice, un écrivain à succès ouvertement gai.

Une œuvre homoérotique culte

Les moins littéraires connaissent surtout le travail d’Anne Rice grâce au long-métrage Entretien avec un vampire sorti en salles en 1994, directement adapté du premier opus de sa saga vampirique. Le public y découvrait la relation tendue entre Lestat, un suceur de sang affirmé joué par Tom Cruise, et Louis, un paysan transformé en vampire par ce premier après le décès de sa femme, impeccablement incarné par Brad Pitt.

Au gré du film, leur histoire évolue et est empreinte d’une tension sexuelle et amoureuse qu’il est tout bonnement impossible de nier. L’alchimie palpable et loin d’être platonique entre Lestat et Louis avait émoustillé le public gai de l’époque, bien qu’on aurait aimé que l’œuvre ose davantage en termes de représentation LGBT+, la figure du vampire ayant souvent été montrée comme bisexuelle au fil du temps. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour qu’une série inspirée des Chroniques des vampires se montre moins timide et fasse preuve d’une meilleure modernité.