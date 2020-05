Calvin Klein lance une nouvelle campagne avec des personnalités queers

ProudInMyCalvins, voilà le «hashtag» utilisé par Calvin Klein pour nommer sa campagne fraîchement dévoilée dans le cadre du début de la saison des fiertés.

Pour coller au mieux à cette perspective, la marque américaine a fait appel à plusieurs jeunes acteurs de la scène LGBT+ internationale. Des visages frais, rayonnants, mais surtout des personnes queers qui ne se cachent pas et sont fières de leur orientation amoureuse ou de leur identité de genre.

Les plus sériephiles auront reconnu par exemple Tommy Dorfman, croisé dans 13 Reasons Why, ou bien Chella Man, le vidéaste sourd et trans qui est apparu dans la saison 2 de Titans. Ce dernier est ici accompagné par sa moitié dans la vie, MaryV, photographe et influenceuse. À leurs côtés dans cette campagne ingénieusement inclusive, la drag-queen Pabllo Vittar, la modèle trans Jari Jones, la chanteuse perse ouvertement lesbienne Gia Woods, la modèle non binaire Ama Elsesser et enfin les mannequins queer Reece King et Mina Gerges.