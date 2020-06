Un Village résilient qui s’adapte à la crise

La crise actuelle a un impact sur les activités de la SDC Village Montréal. En cette période où 80% des commerces sont fermés, de nombreuses ressources sont offertes aux commerçants, par exemple, de l’information et du soutien sur les programmes et mesures d’aides gouvernementales, de la formation et du coaching d’affaires adaptés à la crise et des solutions d’achats groupés de matériel sanitaire.

Voici un coup d’œil sur les actions posées par Village Montréal en cette période d’instabilité pour notre artère commerciale.

Piétonnisation 2020

Pour une quatorzième année, notre rue Sainte-Catherine est maintenant piétonnière et ce, jusqu’au mois d’octobre prochain. Vue la situation sans précédent qui galvanise la métropole, l’artère se veut avant tout un lieu encadré qui tend à faciliter les déplacements de nos résidants, commerçants et membres de la communauté, tout en respectant les règles sanitaires mises de l’avant par la santé publiques. L’arrondissement de Ville-Marie annonce ces jours-ci les détails du plan sanitaire pour l’artère et nous déployons tous les efforts pour faciliter le respect des règles et recommandations – tout en créant une ambiance qui soit agréable et aux couleurs de notre Village et sa communauté.

Mixité sociale

Les communautés marginalisées et/ou en situation d’itinérance font partie du paysage du Village depuis plusieurs années maintenant. Phénomène décuplé depuis le début de la crise avec, notamment, l’arrivée d’un centre d’hébergement d’urgence en plein cœur du territoire.

Village Montréal a récemment tenu une table de concertation avec les organismes communautaire, les postes de quartier 21 et 22 du SPVM (Service de police de la Ville de Montréal), et l’arrondissement de Ville-Marie pour aborder la question de front. Sans grande surprise, tous s’entendent pour souligner que la situation et les problématiques qui s’y rattachent prennent une ampleur considérable en ce moment. Cela dit, de multiples initiatives de sensibilisation et d’aide sont présentement réfléchies et mises en place. La distanciation sociale est très complexe mais, selon Sylvia Rivès, directrice de l’initiative Sac à dos au parc Émilie-Gamelin, dans la majorité des cas, ils/elles comprennent l’importance de collaborer et de garder les mesures sanitaires pour le bien de tout le monde, ce qui demeure encou-rageant.

En ce qui a trait à la propreté des lieux et des rassemblements qui peuvent y augurer, la Ville et l’arrondissement ont été mis bien au fait des adaptations nécessaires à apporter et se sont montrées très ouverte et proactives aux besoins/demandes des partis concernés. Une escouade de 10 cadets à vélo est d’ailleurs déjà en place pour éviter les situations de crise – jour ET nuit -, et les postes de quartier de l’agglomération sont prêts aux éventualités à y déployer une sécurité plus accrue dès que les besoins pourraient se faire sentir.

Terrasses et aires de repos

L’artère ponctuée de terrasses, telle qu’on l’a connu, reprendra du service dès et surtout si, les bars et restaurants voient leur réouverture possible d’ici la fin de l’été. Des mesures d’apaisement pour les commerçants ont été communiquées par la Ville concernant les frais liés au permis, etc.

D’ici là, Village Montréal est cosignataire d’une initiative commune – pilotée par le Quartier des spectacles – qui vise à transformer quelques artères principales que sont les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, notamment, en grande terrasse urbaine. Ce type de projet pilote permettrait de respecter les règles sanitaires mises de l’avant tout en permettant une relance économique et culturelle, tout en bonifiant la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais durant la période estivale. Des discussions concernant une relance et une occupation des lieux publics est présentement en cours.









Galerie Blanc

La Galerie Blanc- seule galerie à ciel ouvert en Amérique – reprendra du service dès le mois de juin en présentant la toute nouvelle exposition Village Motel qui propose une sélection toute particulière d’artistes dont l’œuvre est empreinte de surréalisme et de réflexion sur notre communauté et ses codes esthétiques. Ils portent tous un regard critique sur la culture populaire des 60 dernières années. S’inspirant à la fois d’Hollywood, de l’Amérique et même de la culture drag, ces artistes utilisent les clichés du passé pour exprimer leurs propres expériences. Chacun tend à défier les notions de beauté que cette culture apporte en déformant et en exagérant ces normes. Village Motel voudra implanter une référence mentale très simple chez le visiteur pour englober son expérience. Ce titre, associé à une installation artistique et l’usage de papier peint sur la partie centrale de la galerie, va transporter le visiteur et l’encadrer dans ce monde surréel. L’exposition sera présentée dès la fin juin, pour une durée d’un an.

Étude ethnographique du Village

Village Montréal a entrepris, en novembre 2019, une étude ethnographique qui vise à mieux comprendre les réalités des différents acteurs du Village. Des résidents, commerçants, clients et membres de la communauté LGBTQ+ ont été interviewés pour saisir leurs besoins. Réalisé en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud, la firme HumainHumain, la Ville de Montréal et le bureau de la députée Manon Massé, cet exercice permettra à Village Montréal et à de nombreux organismes à mieux saisir le sentiment d’appartenance de la communauté envers le Village, et à adapter nos actions pour les prochaines années. Les résultats de cette étude seront rendus publics au courant de l’été.

Bien que la crise que nous vivons actuellement empêche Village Montréal de déployer des décors de rue comme nous les connaissons habituellement, notre organisation et nos commerçants s’adaptent. De nombreux projets sont étudiés pour transformer le Village, l’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale et le rendre plus attrayant pour tous.

Yannick Brouillette, directeur général village Montréal

Place au Village est rendu possible grâce à la collaboration de la SDC du Village.

https://www.facebook.com/levillagemtl

https://www.villagegaimontreal.com

1211, rue Sainte-Catherine Est, Montréal QC H2L 2H1

T. 514-529-1168