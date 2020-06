La foire Papier 2020 sera virtuelle

Considérant l’impact de la pandémie du coronavirus et les mesures mises en place par nos gouvernements, l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) a pris la décision d'annuler l’édition 2020 de l’habituelle foire Papier. L’événement avait été reporté du mois d’avril à la fin juin, or il ne sera désormais pas possible de tenir la foire au début de l’été. L’Association a pris la décision de transposer la foire en ligne afin qu'elle soit maintenue, tenant compte de l'incertitude avec laquelle ses membres et exposants doivent actuellement composer.

Dans ce contexte, l'AGAC travaille à transformer l'événement pour que la foire soit virtuelle dès le 1er juin. « Nous souhaitons présenter aux visiteurs une offre numérique créative, pertinente, dynamique, hors de l’ordinaire et un accès inédit à plus de 700 oeuvres d’art. L’idée est de faire rayonner les artistes et leurs œuvres auprès du plus grand public», affirme Julie Lacroix, directrice de l’Association.

Le site web de la foire deviendra une vitrine numérique où les amateurs d’art pourront à la fois entrer en contact avec les galeristes, découvrir le meilleur de l’art contemporain et assister (virtuellement) aux neuf tables rondes du programme éducatif et des deux conférences diffusées tout au long de la foire Papier 2020.

Ces discussions en visioconférences, qui portent un regard critique et engagé sur des questions actuelles en art contemporain, seront menées par un éventail de panélistes regroupant des chercheurs, des critiques d'art, des commissaires, des artistes et des experts du marché de l'art. Les visiteurs pourront voir les tables rondes sur le site web de la foire et sa page Facebook.

Préoccupée par le fait que les galeries et les artistes subissent durement les contrecoups économiques de cette crise, l'Association conçoit cette offensive de promotion comme un effort concret vers une relance du marché de l'art. La foire Papier 2020 sera donc gratuite et se tiendra en ligne au papiermontreal.com, en juin 2020. Les initiatives numériques déployées pour cette 13e édition seront partagées dans les semaines à venir.

Découvrez. Visualisez. Collectionnez.

Cette édition virtuelle de Papier sera également l’occasion de déployer un tout nouveau projet de l'AGAC, une application de réalité augmentée : Collectionner - l’application.

Développée en collaboration avec le Studio Dpt., l'appli viendra bonifier l’expérience des visiteurs à la foire en leur permettant d’avoir un accès inédit aux œuvres de leurs artistes canadiens préférés. Grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs pourront découvrir et visualiser les œuvres présentées par les exposants sur leurs propres murs.

Pour le moment, Collectionner—l’application regroupe près de 1 000 œuvres d’art contemporain disponibles à la vente et présentées par plus de 40 galeries canadiennes.

Conçue pour les amateurs d’art de tous horizons, l’application propose une technologie innovante pour inspirer et outiller ceux et celles qui aspirent à vivre au quotidien avec l’art contemporain.