Une campagne virtuelle pour célébrer l’amour LGBTQ2+ dans les séries et les films d’ici

En ce début de la saison des célébrations de la fierté, la marque NOUS | MADE lance sa campagne 30 façons de dire « je t’aime ».

#30FaconsDeDireJeTaime

Dès le 3 juin et jusqu'à la fin du mois, NOUS | MADE publiera chaque jour sur ses réseaux sociaux une image tirée d’une série télévisée ou d’un film d’ici dans lequel des personnages de la communauté LGBTQ2+ s’aiment en célébrant la différence.

Parfois il s’agira d’un baiser attendrissant (Vic+Flo ont vu un ours, Féminin/Féminin), à d’autres occasions d’une sortie de placard (Genèse, I:54), d’un regard complice (Schitt’s Creek) ou même d’une déclaration poignante (Orphan Black, Degrassi: Next Class). La plupart des publications seront accompagnées d’un lien pour (re)voir «l’œuvre du jour» sur une plateforme numérique.

Le 28 juin, NOUS diffusera sur le Web une compilation vidéo des productions mises de l’avant durant sa campagne afin de souligner cette saison de célébrations de la Fierté qui, cette année, se dérouleront exceptionnellement en ligne dans diverses métropoles nord-américaines, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Avec cette initiative décomplexée, NOUS désire embrasser les différences, célébrer l’ouverture d’esprit des créateurs de chez nous et montrer les mille et un visages de l’amour avec un grand A.

Comme l’explique Mathieu Chantelois, vice-président des communications et de la promotion au Fonds des médias du Canada et responsable de la marque NOUS, « la pandémie a mis à mal les festivités traditionnelles, mais pas notre solidarité! En ces temps de distanciation sociale, nous redoublons de créativité pour rassembler en toute sécurité les amoureux des contenus d’ici, les membres de la communauté “queer” et leurs alliés avec un message d'espoir et d'amour universel »,

La campagne 30 façons de dire « je t’aime » fait suite au road trip virtuel de Marc-André Grondin sur Twitter en avril et aux soirées Trivia de Sarah-Jeanne Labrosse et du duo Bianca-Gervais et Sébastien Diaz, qui ont amusé des milliers d’internautes sur Facebook depuis les deux dernières semaines.

Les prochains jeux-questionnaires seront animés en direct dès 19h30 par l’amoureux du vintage Jean-Sébastien Girard (2 juin) et la pétillante Debbie Lynch-White (9 juin), dont vous pouvez lire une entrevue dans l’édition virtuelle de juin du magazine Fugues.

Pour ne rien manquer, suivez la page Facebook de NOUS-MADE et @celebronsNOUS. Et que juin soit aussi coloré que le drapeau de la Fierté!

À PROPOS DE NOUS | MADE

NOUS | MADE souligne le travail des créateurs de chez nous dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique, ici comme ailleurs. NOUS | MADE braque le projecteur sur les réussites et les accomplissements des gens d’ici qui réussissent à donner vie à des histoires, et encourage le public à découvrir et à célébrer ces réussites. NOUS | MADE est le fruit de la collaboration entre des acteurs importants du milieu du divertissement tels que le Fonds des médias du Canada (FMC) et Téléfilm Canada, ainsi que 30 autres partenaires – jusqu’à maintenant – de l’industrie.

Pour plus d’informations, consultez nous-made.ca