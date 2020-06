Légalisé dans 29 pays, le mariage gai reste interdit dans une grande majorité de pays

À ce jour, sur les 197 pays reconnus officiellement dans le monde, 29 pays ont légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Le dernier en date étant le Costa Rica, premier pays d’Amérique centrale. Tour du monde du mariage gai, quinze ans après que le Canada l’ait reconnu

Le Costa-Rica est devenu, mardi 26 mai, le premier pays d’Amérique centrale à autoriser le mariage homosexuel. Une décision très attendue à la suite d’un jugement de la Cour suprême et saluée dans les médias, même si le coronavirus a empêché les festivités prévues. En août 2018, la Cour suprême du pays avait déclaré inconstitutionnelle l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe qui figurait jusqu’alors dans le Code de la famille. La Cour avait ensuite donné au Parlement, où siègent de nombreux chrétiens évangéliques conservateurs, 18 mois pour modifier la loi et prévu que l'interdiction tomberait sinon automatiquement au terme de ce délai. Ce qui a été le cas.

Qu’en est-il dans le reste du monde ?

Dans les Amériques, le Canada a été le premier à autoriser le mariage homosexuel, il y a quinze ans (2005), suivi par Argentine, il y a 10 ans (2010). Ont suivi, le Brésil (2013), l’Uruguay (2013), les États-Unis (2015), la Colombie (2016), l’Équateur (2019), et enfin le Costa Rica (2020). Au Mexique, 19 des 32 états le permettent, comptant ainsi pour 46% de la population mexicaine.

L’Afrique du Sud (2006) est le seul pays africain à l’autoriser et Taïwan (2019), le seul pays d’Asie. Dans l’hémisphère sud, on compte aussi deux pays du Commonwealth, la Nouvelle-Zélande (2013) et l’Australie (2017) a reconnaître les mariages gais.

À l'heure actuelle, plus de la moitié des pays — seize sur 29 — qui reconnaissent le mariage entre personnes de même sexe, sont européens.

Ce sont les Pays-Bas qui ont ouvert la voie avec la loi du 21 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001.

Dans cette foulée, plusieurs autres pays européens ont emboîté le pas, à l’instar de la Belgique en 2003, l'Espagne en 2005, la Norvège et la Suède en 2009, le Portugal et l'Islande en 2010, le Danemark en 2012, la France en 2013 ou encore la Grande-Bretagne en 2013-2014 : l’Angleterre et le Pays de Galles en 2013, puis l'Écosse en 2014.

Cette année-là, le Luxembourg a aussi adopté officiellement le mariage entre personnes de même sexe. La loi entre est entrée en vigueur en 2015.

Deux ans plus tard, c’est au tour de la Finlande de donner son feu vert. Si la loi a été adoptée en 2014 et promulguée en 2015, elle n’est entrée en vigueur qu’en 2017.

En 2015, le Groenland, territoire du royaume du Danemark, autorise aussi l’union des couples homosexuels. La même année, l'Irlande devient le premier pays au monde à adopter le mariage gai à la suite d'un référendum populaire. Le «oui» l’emporte à plus de 62 % des suffrages.

Puis, en 2017, Malte, l'Allemagne et l'Autriche deviennent respectivement les 14e, 15e et 16e États européens à autoriser le mariage pour les personnes de même sexe. En Autriche, la loi n’est cependant entrée en vigueur que le 1er janvier 2019.

Dans la majorité des pays européens où le mariage homosexuel n'a pas été légalisé, des unions ou des partenariats civils confèrent des droits très similaires au mariage. Malgré tout, des blocages demeurent, notamment dans les pays d'Europe de l'Est (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie) qui n'autorisent ni les unions civiles ni les mariages.