La Fierté n’a pas été annulée, elle aura une autre forme

Du 10 au 16 août, Fierté Montréal nous reviendra sous forme virtuelle! Puisque tous les regroupements pour des événements et festivals ont été annulés jusqu’à la fin août par la Ville de Montréal, cela inclus, évidemment, Fierté Montréal. Qu’à cela ne tienne, au lieu de se rendre à la Fierté, c’est elle qui va nous rendre visite, via nos ordinateurs, nos téléphones cellulaires et nos tablettes… Le comité organisateur a prévu au moins d’une activité par jour, pendant 7 jours, pour que l’on puisse rester «connecté» à la Fierté même si celle-ci ne se déroulera pas dans les rues de la métropole cet été.

Donc, place cette année, du 10 au 16 août 2020, à une édition 360 degrés du festival Fierté Montréal 2020, dont la forme sera entièrement adaptée aux circonstances actuelles et qui rappellera que «l’importance de la Fierté va au-delà d’un rassemblement physique». Concrètement, cela veut dire des spectacles, des ateliers, des capsules et bien plus encore, le tout sur le web !

«Ça sera une grosse programmation qui s’étendra tout de même sur sept jours, avec des vedettes internationales, des activités, etc. et chaque jour sera dédié à une thématique en particulier», nous a dévoilé Éric Pineault, président-fondateur de Fierté Montréal, en entrevue. Il rappelle que « la Fierté est un mouvement né dans l’adversité qui a surmonté des défis historiques majeurs et dont le sentiment ne peut être reporté ni annulé.»

«Les communautés de la diversité sexuelle et de genre — notamment celles dont les droits et libertés ne sont toujours pas pleinement reconnus et dont la visibilité se limite souvent à la durée du festival — pourront ainsi non seulement célébrer les avancées les concernant, mais également profiter de ce moment afin de porter leurs revendications et bien sûr, de se rassembler, différemment cette fois-ci» précise le président-fondateur de Fierté Montréal.

Ce n’est pas parce que c’est virtuel que ce ne sera pas un festival intéressant. «On va annoncer la programmation en juin prochain, mais on peut dire que ce sera un programme costaud avec près de 50 activités», indique pour sa part Jean-François Perrier, directeur de production chez Fierté Montréal.

Bien entendu, on ne peut pas tenir cette année les deux événements emblématiques de la Fierté, soit la Journée communautaire et le défilé au centre-ville. Toutefois, nous avons appris que l’esprit de la Journée communautaire, s’exprimera le samedi 15 août.

«Oui, il y aura une Journée communautaire virtuelle cette journée-là, confirme Éric Pineault. Tous ceux qui tiennent normalement un kiosque sur la rue pourront se promouvoir sur notre site. Les organismes et groupes qui le désirent pourront, également, présenter une courte vidéo. Déjà une centaine de groupes se sont inscrits pour cette activité!»

«Le défilé qui est l’événement signature de la Fierté ne pourra tout simplement pas avoir lieu cette année, même virtuellement. Cela ne se peut pas. C’est malheureux, mais il faut faire une croix dessus» de poursuivre le président-fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault. «Bien sûr, ça nous rend triste, mais on ne peut rien faire. On attendra à l’an prochain»,

«On le voit, un peu partout dans le monde, les organismes annulent leur Fierté, donc nous sommes contents de pouvoir quand même tenir des événements virtuels ici», ajoute Jean-François Perrier. «Plusieurs Fiertés ne passeront pas à travers cette crise, c’est très malheureux de voir ça. Donc, on se considère chanceux parce que les trois paliers de gouvernement nous appuient, nos partenaires aussi. Ce ne sont pas toutes les organisations de la fierté dans monde qui ont cette chance à travers le monde, on le voit bien», commente Éric Pineault.

Pour ce qui est de Fierté Montréal 2020 – Édition 360 – il faudra suivre tous les détails sur le site web fiertemtl.com et la page Facebook dès le mois de juin afin de connaître le détail des nombreuses activités offertes.