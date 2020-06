Première vague de personnalités pour le Global Pride

L'événement Global Pride qui se tiendra sur le web le 27 juin prochain, vient de dévoiler les noms de la première vague de conférenciers et d'artistes.

Il s'agit de Carlos Alvarado Quesada, président du Costa Rica, qui est récemment devenu le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel; les premiers ministres Erna Solberg (Norvège) et Xavier Bettel (Luxembourg); et le prince Manvendra Singh Gohil, de l'Inde.

Des artistes tels que Pabllo Vittar, Ava Max, Olivia Newton John, Deborah Cox, Kristine W, Dixie Chicks, Thelma Houston, Bright Light Bright Light, Courtney Act, Steve Grand et Rachel Sage sont déjà programmés pour apparaître, et d'autres grands noms du monde des divertissements, y compris des musiciens et des groupes internationaux et des artistes de la communauté LGBTQIA +, seront annoncés tout au long du mois de juin.

L’idée de produire une Global Pride a émergé au début avril quand il a été clair que des centaines d'événements Pride allaient devoir être annulés ou reportés en raison de la COVID-19. Les organisateurs prévoient un flux de contenu d’une durée de 24 heures. Ce contenu sera créé par différentes Prides à l'échelle mondiale. On pourra y entendre notamment des discours de dirigeants mondiaux, de militants et de défenseurs des droits de l'homme, afin de faire vivre l'esprit de Pride mêmem durant la crise sanitaire de la COVID-19.»