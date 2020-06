Wolcano, la sorcière du cul

Une BD irrévérencieuse mettant en vedette une sorcière – Wolcano – dont le comportement dérange. Elle mange et boit comme un charretier, baise comme bon lui semble avec hommes, femmes et démons de toutes sortes et, surtout, elle n’a pas la langue dans sa proche.

On pourrait croire qu’un tel comportement irait de soi et serait même comme considéré comme la norme au sein des puissances maléfiques, mais que non! En effet, un ordre moral strict, même si démoniaque à nos yeux de simples mortels, est en place et, malheureusement pour elle, Wolcano dérange.