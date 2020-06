Livres à colorier érotiques

Vous vous ennuyez et après avoir farfouillé dans tous les racoins de votre chez-soi, vous n’avez récolté qu’un maigre butin : des crayons de couleur! Que faire avec ces derniers après avoir épuisé toutes les options et stratégies du tic-tac-toe? Vous vous ennuyez et après avoir farfouillé dans tous les racoins de votre chez-soi, vous n’avez récolté qu’un maigre butin : des crayons de couleur! Que faire avec ces derniers après avoir épuisé toutes les options et stratégies du tic-tac-toe?

Eh bien, c’est le moment de vous lancer dans l’art du coloriage érotique!

En effet, Class Comics vient de lancer The Great Class Comics Coloring Book for Adults qui met en scène les plus grands personnages de son écurie. Y alternent des dessins à la pièce ainsi que des planches en continu extraites de diverses bandes dessinées réalisées par plusieurs artistes de renom : David Cantero, Jacob Mott, Logan, Tom Cray, Rokudenashi, Alexander et, bien évidemment, l’incontournable Patrick Fillion.

Il vous appartient simplement de choisir votre arsenal de création préféré : crayons de couleur, feutres, pastels, crayons de cire ou même de colorer en mode numérique !

PDF À noter qu’une version imprimée est également annoncée, une fois la période de confinement terminée. Par ailleurs, si vous souhaitez simplement faire un essai, il est également possible de télécharger, sans aucuns frais, un échantillon de quelques pages de ce grand cru :

The Great Class Comics Coloring Book for Adults! Coquitlam, BC : Class Comics, 2020. 54p.