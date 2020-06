Ceci n'est pas un Fringe… : Art en distanciation physique et en ligne

Le Théâtre MainLine et l'équipe derrière le Festival St-Ambroise Fringe de Montréal sont ravis de révéler la programmation de Ceci n'est pas un Fringe ::: This Is Not a Fringe Festival, qui se déroulera du 11 au 21 juin 2020. Le public et les artistes sont invité-e-s à se réunir pendant 11 jours d'art en ligne et en distanciation sociale, comprenant théâtre, danse, musique, magie, contes et activités pour les enfants!

Voici un aperçu de notre programmation. Le calendrier final du festival sera dévoilé le le 8 juin et les billets seront en vente au montrealfringe.ca



« Ce n'est pas un Fringe typique », déclare Amy Blackmore, directrice générale et artistique du Théâtre MainLine. « En fait, ce n'est pas du tout un festival Fringe! Le report du 30e anniversaire du Fringe a été déchirant, nous avons donc décidé de concevoir un événement alternatif. Inspiré-e-s par la résilience de notre communauté artistique et par le désir du public de fringer ce mois-ci, nous avons organisé une sélection d'activités pour raviver la flamme de l'esprit Fringe. »

Moments phares de la programmation

Série Signature – Un combo d'événements gratuits et payants en ligne réunissant le meilleur du passé, du présent et du futur du Fringe, du 11 au 21 juin. Attendez-vous à participer à des rencontres Zoom, à regarder des diffusions en direct et à participer à des jeux interactifs incluant des moments nostalgie, des favoris du festival et des idées novatrices. La programmation démarre avec un concert d'ouverture le 11 juin, suivi d'événements en soirée tels que les spectacle Being Brown is my Superpower et The Iceberg présentés par Fringelivestream, les pauses café avec QDF, In The Stars par Home Theatre Productions, Smut Slam: un micro ouvert pour vos histoires risquées vécues, CROWD KARAOKE avec Sherwin Tjia, Edging With Mike - The Re-Edgening, Bingo Lipsync - Collecte de fonds pour le Fringe avec House of Gahd, un événement réseautage avec ELAN et plus encore! Passez vos soirées avec nous!

Dose quotidienne – Une gamme d’offres artistiques de courte durée, du 12 au 21 juin.

Vidéos de danse contemporaine en partenariat avec Bouge d’ici mettant en vedette le travail des chorégraphes et artistes Allison Elizabeth Burns, Aurora Prelevi?, Jalianne Li, Jessica Sofia Lopez Garcia, Julianne Decerf, Liane Thériault, Naomi Gwynn, Stéphanie Fromentin et Tiera Joly Pavelich.

Des actes magiques présentés par des magicien-e-s du circuit national du festival Fringe, dont Derrick Chung, Grant McSorley, Jacque Swan, Marc Trudel, Purple Magic et plus encore!

Histoires courtes présentées en partenariat avec deux événements de contes de Montréal Confabulation et Enfabulation, mettant en vedette Ahmad Hamdan, Frédérique Dubois, Juliana Léveillé-Trudel, Nisha Coleman et plus encore!

Des défis internet vous inspirant à faire preuve de créativité en suivant les instructions qui vous sont fournies par l’équipe du Festival tout 'tout court.

Série Transformation – Une série de discussions animées par Amy Blackmore, du 15 au 19 juin de 17h à 18h. Avec des intervenant-e-s de partout au pays, nous discutons de sujets qui sont importants pour notre communauté artistique alors qu'elle traverse ces temps de transformation. Participez en joignant la conversation sur nos chaînes Facebook Live ou YouTube du Fringe. Les intervenant-e-s seront annoncé-e-s le 8 juin.

#1 – Let’s talk about makin’ art right now, anglais (15 juin)

#2 – Parlons créer de l'art, là maintenant, français (16 juin)

#3 – Let’s talk about green theatre-making, anglais (17 juin)

#4 – Parlons du maintien de conciliation travail-vie-famille, français (18 juin)

#5 – Parlons du futur de la diffusion des arts / Let’s talk about the future of disseminating art, bilingue (19 juin)

Activités du MiniFringe – Une collection d'activités rien que pour le plus petit-e-s au Fringe, nos enfants! Se déroulant tous les jours du 12 au 21 juin sur la nouvelle page fan du MiniFringe sur Facebook et sur nos chaînes YouTube, les activités incluent théâtre, musique, danse, marionnettes, arts et bricolage, heure du conte avec une drag queen et plus encore! Attendez-vous à voir des visages familiers tels que Abby Long, Dot Dot Dot, Joshua Budman, Laurent Pitre, Lynsey Billing de Académie de danse Scream, Maggie Winston de Lost & Found Puppet Co., et plus encore.

Babillard artistique communautaire – Vous planifiez un événement artistique sécuritaire (en ligne ou en distanciation sociale) en juin? Faites une demande pour qu'il soit répertorié dans notre calendrier artistique communautaire. Nous publierons une liste d'événements qui se dérouleront du 11 au 30 juin afin de permettre aux artistes de toucher de nouveaux publics. Rendez-vous sur www.montrealfringe.capour remplir un formulaire, et nous mettrons à jour notre liste chaque semaine.

Historique du Fringe de Montréal - Fondé sur les valeurs de la diversité, de communauté et de liberté artistique, le Festival St-Ambroise Fringe de Montréal donne traditionnellement le coup d'envoi de la célèbre saison des festivals d'été de Montréal. Présentant plus de 800 représentations avec plus de 500 artistes, cet événement pluridisciplinaire annuel se déroule chaque année au mois de juin dans deux douzaines de lieux intimistes des quartiers Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie.