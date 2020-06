Ce portrait de Marie-Andrée Gauthier s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Marie-Andrée Gauthier a fait ses études universitaires en communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis quatre ans, elle est la coordonnatrice générale du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, un lieu de concertation provinciale pour faciliter l’analyse féministe dans chaque région du Québec. Elle détient de nombreuses années de militance au sein du milieu féministe, notamment en prévention des agressions à caractère sexuel et en défense collective des droits des femmes. Elle s’intéresse particulièrement aux enjeux vécus par les femmes dans les différentes régions du Québec. La défense des droits des lesbiennes, peu importe leur lieu de résidence, est un des enjeux de la communauté qui lui tient à cœur. Les injustices, la non-reconnaissance d’identités et de sexualités diversifiées et les atteintes à l’égalité pour toutes les femmes ne sont malheureusement pas des cas isolés. Elle croit que c’est par la collectivisation des enjeux, les solidarités et l’éducation populaire que nous arriverons à combattre les injustices qui freinent l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. La Marche mondiale des femmes est la mobilisation collective qu’elle attend avec grande impatience!

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.