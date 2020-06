Ce portrait de Anne-Marie Soucy s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

nne-Marie Soucy est une auteure-compositrice-interprète montréalaise. Elle est chanteuse et claviériste au sein du groupe de pop rock Those Trees, qu'elle a cofondé il y a 10 ans et qui a deux albums à son actif. Les quatre musiciennes du groupe expriment leurs réalités de femmes lesbiennes à travers leur musique. Elles sont très fières d'avoir collaboré avec plusieurs membres de la communauté LGBTQIA+ pour leur plus récent album, « We Need to Be Fixed » (2019) – musiciennes invitées, photographe, illustratrice et maquilleur. Le groupe s'est notamment produit dans le cadre de la Semaine radicale queer, ainsi que sur les planches du feu Drugstore pour Fierté Montréal.

En parallèle, Anne-Marie troque parfois son micro de chanteuse pour celui d'annonceuse de roller derby, poste qu'elle occupe bénévolement depuis qu'elle a raccroché ses patins de joueuse.

Elle commente les matchs de la ligue Montreal Roller Derby, qui est un organisme à but non lucratif inclusif comptant dans ses rangs des femmes et des personnes non binaires et transgenres.

Elle a récemment participé au tout premier championnat international WFTDA hors États-Unis, tenu à Montréal, où elle a annoncé en français. Anne-Marie est aussi passionnée par son travail d'éducatrice à la petite enfance en CPE, qu'elle exerce depuis 8 ans. Elle a vraiment à cœur le développement et le bien-être des tout-petits, qu'elle adore!

Elle sensibilise autant les enfants que leurs parents et ses collègues aux différences, en brisant les stéréotypes au quotidien, contribuant ainsi à la création d'une société future plus ouverte d'esprit.

Photo par La ptite Photographe

Maquillage par Katérie Portelance Makeup Artiste

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.