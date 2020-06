Ce portrait de Annie Guglia s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Native de Montréal, Annie Guglia est une athlète professionnelle en planche à roulettes. À 29 ans, elle porte fièrement le titre de Championne nationale féminine en skateboard « street » et s'entraîne pour représenter le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où le skateboard y fera son entrée comme discipline olympique.

Annie est très impliquée dans la communauté?, notamment en ce qui concerne les femmes dans le sport. D’ailleurs, elle organise des rendez-vous mensuels en collaboration avec la marque Vans afin d’offrir un espace respectueux et exempt de jugement pour les filles de tous âges et habiletés qui souhaitent apprendre et/ou partager leur intérêt pour la planche à roulettes. Son but: inspirer le plus grand nombre de femmes à foncer et a poursuivre leurs rêves, et ce, peu importe leur domaine de prédilection.

