Ce portrait de Marie-Chantal Milette s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Jeune, Marie-Chantal Milette s’amusait à nommer et reconnaitre les couleurs dans les magasins de peinture; aujourd’hui, elle fait désormais partie d’une gamme sélecte de 100 spécialistes couleur au monde. Ce titre lui a permis d’exploiter au mieux son talent dans le contexte de nombreuses opérations de branding à la tête de son agence Kryptonie auprès de clients, tels les restaurants Bâton Rouge, Guerlain, Spa & Hôtel le Finlandais ainsi que Technosport Canada, pour n’en nommer que quelques-uns.



Mieux connue sous le nom de Gitsy, auprès de la communauté LGBTQ+, Marie-Chantal organise notamment les « L Nights » , un événement pour les femmes de la diversité sexuelle qui gagne en popularité depuis maintenant 5 ans et devient un “pop-up” bar LGBTQ+. Après avoir visité plus de 15 bars dans la métropole montréalaise, les « L Nights » s’associent à la réouverture du Drugstore le temps de quelques soirées lors de l’édition 2019 de Fierté Montréal. Marie-Chantal a créé les « L Nights », car elle trouvait « qu’il n’y avait pas assez de soirées pour rencontrer d’autres femmes dans la communauté, suite à la fermeture du Drugstore ». Très à propos, elle a d’ailleurs rencontré sa conjointe du moment à la toute première soirée des « L Nights »; elles sont aujourd’hui mariées et mères de deux garçons.

