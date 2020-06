Ce portrait de Line Chamberland s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Line Chamberland est une militante lesbienne et féministe de longue date. Dès les années 1970, elle participe à la mise sur pied du premier regroupement de lesbiennes féministes francophones au Québec : la Coop-femmes. Depuis, elle s’est impliquée dans plusieurs organismes populaires et syndicaux, ainsi que dans la revue lesbienne Treize. Sociologue de formation, elle s’est intéressée à l’histoire des lesbiennes au Québec et a publié le livre Mémoires lesbiennes, aux Éditions remue-ménage en 1966, qui rapporte les difficiles expériences des lesbiennes à Montréal durant les années 1950 et 1960.

Au fil des ans, Line a réalisé de nombreuses recherches sur les différentes formes d’exclusion sociale et de discriminations envers les personnes LGBTQ, en particulier dans les milieux éducatifs, de travail et de santé. Elle a eu une longue carrière dans l’enseignement, d’abord au Cégep Maisonneuve, puis au département de sexologie de l’UQAM, depuis 2009.



Titulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM depuis 2011, elle dirige actuellement le projet Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) mené en collaboration avec des partenaires associatifs, syndicaux et gouvernementaux. D’ailleurs, l’enquête est présentement toujours en cours afin que notamment la voix des lesbiennes y résonne et que leurs problématiques soient visibles. Celle qui a consacré sa carrière à sortir de l’ombre la voix des lesbiennes et féministes prendra sa retraite dans quelques mois… à n’en point douter, même si on n’imagine guère que la retraite soit synonyme d’inactivité pour Line, son militantisme demeurera à jamais gravé, tant dans les livres que sur les bancs d’école, pour les générations à venir.

Le questionnaire SAVIE-LGBTQ en ligne est disponible en français et en anglais : https://tinyurl.com/savie-lgbt

