Bernadette Houde est une écrivaine, réalisatrice et entrepreneure basée à Montréal. Elle possède un impressionnant curriculum à titre de musicienne et interprète, en plus d’une formation en théâtre. Elle a notamment joué au sein du groupe Lesbians on Ecstasy pendant huit ans.

Entrepreneure chevronnée, elle est actuellement propriétaire de plusieurs établissements, incluant le dépanneur le Pick Up, le bar Alexandraplatz ainsi qu’un nouveau resto-bar ayant pignon sur rue dans Hochelaga. Si son signe astrologique est le poisson, elle ne possède néanmoins aucun aquarium à la maison, mais affectionne tout particulièrement les petits chiens blancs.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.