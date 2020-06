Ce portrait de Charlie Boudreau s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Charlie Boudreau œuvre dans le milieu culturel montréalais en tant qu’artiste, promotrice et programmatrice de festivals, depuis plus de 30 ans. Détentrice d’une maîtrise en communications, elle travaillera à la radio et en design sonore entre 1985 et 1995. Dans les années 90, elle s’impose comme artiste en arts médiatiques sur la scène internationale. Elle est d’ailleurs la co-fondatrice du groupe d’action de femmes ACT UP Montréal. En 1993, Charlie se rend au Centre d'Arts de Banff, où elle est invitée à produire des publicités visant à promouvoir le sécurisexe, sans oublier de nombreux films qui seront diffusés dans le monde. Ses productions photographiques questionnant la représentation du genre seront exposées dans plusieurs galeries canadiennes et aux États-Unis. De 1994 à 1997, elle est co-fondatrice et promotrice de Lesbomonde, une série de “happenings dyke montréalais”.

Depuis 1997, Charlie Boudreau est à la tête de Image+nation. festival film LGBTQueer Montréal, festival film LGBTQueer de Montréal, où elle y est la programmatrice, depuis 1993, et la directrice artistique, depuis 1998. Son engagement chevronné auprès de Diffusions gaies et lesbiennes du Québec, producteur du festival image+nation, a grandement contribué à l’expansion internationale de son mandat, soit celui de diffuser la culture LGBTQ au-delà du festival. Leur plus récent projet, “Mon Canada Queer” est une plateforme en ligne visant à écrire collectivement l’histoire LGBT du Canada, et ce, à l’aide de l'histoire de l'art et de la mémoire collective.

Enfin, mentionnons que Charlie Boudreau a été présidente du jury à la prestigieuse Berlinale du Festival international du film de Berlin, membre du jury au festival Frameline de San Francisco, au GAZE de Dublin, puis au Kyiv International Film Festival, pour ne nommer que ceux-ci. Elle siège désormais sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce LGBT du Québec et a été conférencière invitée lors d'événements tels que la Entertainment Management Conference et le Flare BFI Film Festival de Londres.

Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.