Encore plus de suggestions de chaînes YouTube!

Comme évoqué dans le dernier numéro, le numérique ne se concentre pas qu'autour du livre, de la musique ou du cinéma. On retrouve en effet, une quantité effarante de chaînes YouTube des plus variées dont le contenu passe du plus sérieux au plus ludique. Il est cependant facile de s'y perdre et voici donc une sélection de chaînes en lien avec la télévision, le cinéma et culture pop.











Captain Popcorn

Critiques, théories, analyses et avis consacrés aux films et séries. On retrouve de nombreuses chaînes offrant un tel contenu, mais préparez-vous ici à des vidéos particulièrement bien articulés et documentés. Le geek à son meilleur!

Qu’il s’agisse des dernières théories sur les Avengers, Witcher, Walking Dead ou Game of Thrones, les dernières bandes-annonces de film ou de séries télévisées : vous trouverez tout pour vous plaire sur cette chaîne animée par le séduisant et fort bien baraqué Sylvain.

Je suis tellement accroc qu’après le visionnement de chaque épisode de Westworld, c’est toujours un plaisir que de plonger dans l’analyse qui est déposée sur sa chaîne à peine quelques jours plus tard et où l’animateur partage nombre éléments que j’avais à peine remarqués ainsi que diverses théories fort intéressantes.

Un pur délice pour l’esprit et… pour le plaisir de contempler l’animateur!

Lindsay Ellis

Si vous cherchez des analyses fouillées de phénomènes culturels ou d’œuvres littéraires ou cinématographiques, vous en aurez certainement pour votre argent. La vidéaste produit des analyses extraordinairement détaillées, souvent avec un regard féministe, sur les phénomènes propres à la culture et à notre appropriation de celle-ci. Elle n’hésite également pas à déconstruire les clichés propres aux œuvres et à nous en révéler des aspects insoupçonnés.

Notre cerveau se met clairement en mode turbo dès les premières secondes de visionnement. Dans mes coups de cœur, citons son analyse de Phantom of the Opera et de Cats (le film et la comédie musicale), le phénomène des remakes chez Disney, une lecture queer des films de Michael Bay (Transformers), le phénomène de la satire nazie dans The Producers et sa fantastique analyse en trois partie du Hobbit.

Matt Baume

Vous vous intéressez à la représentation LGBTQ au cinéma et à la télévision américaine? Matt Baume vous présente l’introduction et l’évolution de notre image dans ce médium, que ce soit dans les stéréotypes les plus éculés ou dans ses moments les plus glorieux, avec extraits vidéo à l’appui et avec le souci de toujours mettre de l’avant le contexte entourant l’écriture, le tournage de même que la réception de l’émission ou du film.

Entre autres au menu, les Golden Girls, Cheers, Priscilla, Queen of the Desert, Designing Women, les Simpsons, Frasiers, The Rocky Horror Picture Show, Queer as Folk, Quantum Leap et Mary Tylor Moore.

Le cinéma de Durendal

Une chaîne de critique de cinéma dont un des volets, Pourquoi j’ai raison et vous avez tort, m’intéresse plus particulièrement en raison de l’analyse fouillée que l’animateur présente de séries cinématographiques, de l’œuvre de certains cinéastes ou même d’un seul film.

Celui-ci fait preuve d’un sens de l’humour particulièrement iconoclaste qu’il utilise à bon escient pour tourner en ridicule les pires clichés d’une œuvre, ce qui ne l’empêche cependant pas d’en offrir une analyse très fine, souvent étalée sur plusieurs vidéo.

Parmi les perles, le racisme et de l’incohérence du film Autant en emporte le vent (tellement amusant qu’au fil des ans, je l’ai visionné à trois reprises), Resident Evil, la saga Alien, Twilight, La machine à explorer le temps, Tim Burton, Batman, la Guerre des étoiles, L’histoire sans fin, j’en passe et des meilleures.

Pop Culture Detective

Une série d'essais vidéo, animée par Jonathan McIntosh, qui examine le cinéma et la télévision à travers la lentille critique de la politique, de la masculinité et du divertissement. Une telle description peut sembler quelque peu austère, mais le produit final est tout le contraire et on ne peut qu’être admiratif devant la qualité du produit final.

Dans les incontournables, il faut souligner l’analyse du phénomène de l’agression sexuelle des hommes comme objet d’humour, Stranger Things et le piège de la nostalgie, le phénomène de la misogynie dans Big Bang Theory et l’extraordinaire vidéo sur la prédation sexuelle présentée comme romantique dans trois films d’Harrison Ford.

Un regard fascinant sur notre culture!

Kaamelott

Une série satirique se déroulant dans l’univers du roi Arthur et des Chevaliers de la Table ronde. Désormais considéré comme culte, le premier film issu de cette série sera projeté sur nos écrans au cours de l’année.

Dans l’intervalle, quoi de mieux que de se replonger dans les six livres (ou saisons) de la série? Celle-ci compte 458 épisodes, plus humoristique dans ses quatre premières saisons et plus dramatiques et épiques dans les deux dernières : c’est donc à un voyageur en profondeur auquel vous êtes convié!

Escale à Nanarland

Le nanar est un film qui possède tellement de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique et auquel on associe éventuellement même le statut de culte en raison de ses imperfections.

La série est un peu difficile à trouver puisqu’elle fut diffusée sur diverses chaînes, mais en cherchant son titre dans un moteur de recherche (tout n’est pas sur YouTube), on arrive rapidement à retrouver tous les épisodes. Chaque semaine, l’animateur décortique différentes productions toutes plus amusantes les unes que les autres avec un film ou un phénomène analysé en profondeur et une myriade de perles dénichées à gauche et à droite.

Par exemple, en toute fin du vidéo sur Airport 80 Concorde, on présente le film Showdown in Little Tokyo (Dans les griffes du Dragon rouge, en France et Les justiciers de Little Tokyo, au Québec) où on retrouve les différences de doublage suivantes. En France, on a « j’voudrais te dire que j’ai été fier de faire équipe avec toi » et au Québec, « T'as la plus grosse quéquette que j'ai jamais vu de ma vie ».

Tous les épisodes sont savoureux allant de la version française de Doc Savage (hilarant), les nanars musicaux (dont Can’t stop the music), Mégapirhana, Birdemic, Hercules et bien d’autres.

Fabien Campaner & Lucie Card

Une chaîne fort sympathique qui analyse certains films qui ont marqué les deux animateurs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On retrouve notamment des vidéos axés sur les pires clichés du cinéma et une petite série fort sympathique sur les contes de fées.

Coté clichés du cinéma, il faut noter, les Templiers, les sorcières, les archéologues, les Chevaliers de la Table ronde et, côté contes de fées, Blanche-Neige, le chat botté et la Belle et la Bête.

Rowan Ellis

La vidéaste nous présente son analyse de la culture pop d'un point de vue féministe et queer, tout en abordant des questions en lien avec l'activisme et une meilleure prise de conscience sociale.

Au programme, on retrouve le phénomène de l’accroche-queer (queerbating) au cinéma et à la télé, pourquoi les vilains des films de Disney sont presque tous gais, le féminisme dans Mad Max : Fury Road, pourquoi il n’y a presque aucun personnage gai dans les films pour enfants, pourquoi les personnages gais doivent-ils systématiquement mourir, pourquoi le cinéma produit-il des robots féminins et les critères expliquant pourquoi une œuvre devient un classique.

Une analyse fine et sensible qui demeure cependant toujours extrêmement politique.