Les tout premiers condos-locatifs Humaniti Montréal livrés sous peu

Disponibles à partir de juillet prochain, les 314 condos-locatifs du projet Humaniti Montréal font partie du premier projet résidentiel québécois à tenter de décrocher la prestigieuse certification WELL, gage de qualité indéniable. Le programme de certification WELL est le premier du genre à se concentrer exclusivement sur la santé et le bien-être des personnes touchées par l'environnement bâti.

Être chez soi comme à l’hôtel

Lumineux et arborant des finis haut de gamme, ces magnifiques condos-locatifs offrent aussi la chance de profiter de services hôteliers exclusifs, de se prélasser au bord d’une des deux piscines, de s’entrainer au gym connecté, de relaxer au sky lounge et de fréquenter les restaurants haut de gamme du complexe.

Des occupants prestigieux

Fier d'accueillir WeWork à même ses espaces de bureaux locatifs. Humaniti Montréal aura, de plus, l'honneur de se frotter à Google Montréal dont les nouveaux bureaux en feront un voisin immédiat On se réjouit déjà à l'idée de côtoyer ce nouveau centre d'innovation. L'hôtel-boutique signé Autograph Collection de Marriott fera le lien entre le bâtiment logeant les bureaux et celui où se trouvent les condos-locatifs notamment grâce à sa structure sérigraphiée primée qui est érigée en porte-à-faux de façon spectaculaire.

Projet à usage mixte avant-gardiste qui aspire aux certifications LEED et WELL, Humaniti est, depuis sa conception, engagée dans une démarche de développement durable.

Finaliste pour le prix Best Futura Project à Cannes en mars 2019 aux côtés notamment de projets signés Zaha Hadid Architects et Jean Nouvel, Humaniti Montréal place l’expérience humaine au cœur même de sa démarche et convoite ainsi tout naturellement la prestigieuse certification WELL.

Une visite s’impose

Les personnes qui veulent visiter l’unité-témoin et obtenir plus de renseignements sur les condos-locatifs peuvent communiquer avec les représentants sur place, par téléphone ou par courriel.

Catégories offertes : studios, 1 chambre, 2 chambres (condos de 3 chambres déjà tous loués)

Unités d’une superficie de 345 à 1190 pieds carrés encore disponibles

Comprend : électricité, chauffage, climatisation centrale, eau chaude, électroménagers en inox et connexion internet.

À partir de seulement 1330 $ par mois



Précisons qu’une fois l’ensemble des condos-locatifs occupés (fin 2020), le processus de vérification WELL sera mis en branle.