Des nouvelles de l'Alliance Arc-en-ciel

Vous l’ignorez peut-être, mais l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a récemment accueilli au cours des dernières semaines un nouveau directeur général, en la personne de Michel Bigras.

C'est avec dynamisme que Michel reprend les activités et dossiers de l'Alliance Arc-en-ciel, comme il le dit lui-même dans un mot de présentation diffusé dans l’Infolettre de l’alliance la semaine dernière :

C’est avec un immense plaisir que je me présente à vous à titre de nouveau directeur général de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. J’entreprends ces nouveaux défis avec honneur, enthousiasme et la tête pleine d’idées nouvelles. J’espère donc avoir la chance de vous rencontrer d’ici peu. Arriver en fonction en ces temps de pandémie n’est pas une mince affaire mais vous pouvez être assuré que je prendrai le temps et l’énergie nécessaire afin de rencontrer tous nos partenaires, que ce soit de façon virtuelle ou en respectant toujours les normes sanitaires. La discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ne prend pas de pause et ne peut être confinée. C’est pourquoi l’équipe de l’Alliance Arc-en-ciel continue son travail.





Comme vous êtes déjà au courant, la fête Arc-en-ciel a malheureusement été annulée. Dans le contexte actuel, il s’agissait de la seule décision responsable à prendre mais soyez certains que nous travaillons activement à trouver une alternative afin de célébrer la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la région de la Capitale-Nationale. Nous vous invitons chaleureusement à nous proposer des projets ou des idées respectant les mesures de distanciation physique.



Je tiens finalement à remercier chaleureusement la directrice générale sortante, madame Julie Dubois ainsi que madame Elysabeth Dubois qui a assumé l’intérim jusqu’à mon arrivée en poste. Elles sont d’une aide précieuse afin de faciliter une transition harmonieuse et efficace.



Au plaisir de collaborer avec tous nos partenaires et nos membres.