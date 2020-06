La campagne électorale présidentielle de la majorité populiste mise sur l'homophobie

Après deux campagnes électorales - l'une européenne et l'autre parlementaire - l'an dernier, fortement marquées par une thématique homophobe, le parti polonais au pouvoir Loi & Justice (PiS) récidive pour la campagne électorale présidentielle en cours.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré jeudi au Parlement qu'il protégerait la famille de «l'idéologie», une terme qui désigne dans son vocabulaire les partisans de la diversité sexuelle et de genre.

Ce populiste de droite PiS profite du fait que l'opposition représentée par la Plateforme des citoyens conservateurs-libéraux (PO) a remplacé son candidat après le report des élections lié à la crise du coronavirus, en désignant Rafal Trzaskowski, le maire de Varsovie, un allié des défenseurs des droits des personnes LGBT, pour réenfourcher le cheval de bataille de son camp contre les homosexuels.

Le candidat de l'opposition à la majorité populiste a signé une «déclaration arc-en-ciel» au début de 2019, par laquelle la capitale qu'il dirige s'est engagée, entre autres, à une éducation sexuelle complète dans les écoles, qui aborde également les questions LGBT.

Jeudi, Mateusz Morawiecki a mis en garde contre le prétendu «plan» de l'opposition: «C'est un plan pour attaquer les familles, c'est un plan qui menace les familles polonaises. Nous sommes très clair, il est inacceptable».

Pour le Premier ministre, seul le PiS, son parti, serait à même de «sauver» la famille et les enfants des «expériences idéologiques» dont il accuse l'opposition. «Parce que la famille est sacrée pour nous. La famille est l'un des paradigmes les plus importants de toute politique. C'est pourquoi nous sommes en politique: pour qu'il y ait une famille polonaise forte et un État fort», a-t-il martelé.

La désignation de Rafal Trzaskowski comme candidat a rouvert le jeu de l'élection présidentielle. L'actuel titulaire Andrzej Duda était jusqu'alors très en avance dans les sondages, mais les sondages actuels ne lui accordent plus qu'un score maximum de 40%. Ce qui conduirait à un second tour pour lequel, selon les sondages, il est à peu près au même niveau que Trzaskowski.