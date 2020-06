Lili Reinhart de «Riverdale» fait son coming out bi

Dans une story sur Instagram, l’actrice a annoncé sa participation à un regroupement LGBT+ et en a profité pour lever le voile sur sa propre orientation amoureuse.

La star de 23 ans vient de faire son coming out sur les réseaux sociaux. C’est sur Instagram plus précisément, par le biais d’une story éphémère, que l’actrice de Riverdale est venue clarifier son orientation amoureuse. « Bien que je ne l’aie jamais annoncé publiquement avant ça, je suis fière d’être une femme bisexuelle », déclare-t-elle, avant d’inviter ses abonnés à la rejoindre à une manifestation LGBT+.

En effet, le 3 juin dernier, un rassemblement LGBT+ a eu lieu à Santa Monica, organisé en soutien au mouvement antiraciste Black Lives Matter qui prend de plus en plus d’ampleur aux États-Unis. C’est donc là-bas que l’actrice s’est rendue, ayant ainsi profité de cette occasion pour faire le point sur ses propres préférences. Au vu public ciblé de Riverdale, nul doute que son coming out saura aider ses jeunes abonnés à mieux accepter leur orientation amoureuse.

Jusqu’alors, les médias comme les fans de Lili Reinhart ne lui connaissaient qu’une relation publique officielle, à savoir son histoire d’amour avec Cole Sprouse, son partenaire à l’écran dans Riverdale. Néanmoins, selon Harper’s Bazaar, il semblerait que les deux aient rompu durant la période de confinement. Une source proche du couple aurait laissé entendre que les deux géreraient mal la distance et auraient de fait mis un terme à leur relation après s’être confinés séparés l’un de l’autre.

Crédit photo : The CW