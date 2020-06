Malgré l’incertitude persistante et les répercussions immédiates entraînées par la réalité économique actuelle, les chefs de file du monde des affaires issus de la communauté LGBT+ vont de l’avant, en innovant, en développant leurs entreprises et en renforçant nos communautés.

Cette année, grâce au pouvoir de la connexion, la CGLCC réunira divers propriétaires d’entreprise, chefs d’entreprise, professionnels, jeunes entrepreneurs, représentants du gouvernement et le monde universitaire pour une expérience numérique de cinq jours EN DIRECT ET GRATUITE!



La CGLCC diffusera 5 JOURNÉES de perfectionnement professionnel virtuel et d’occasions de réseautage. Nous entendrons des discours, assisterons à des tables rondes et serons témoins de discussions passionnantes sur du contenu visant à aider à surmonter les défis actuels et à continuer de contribuer au développement de la communauté d’affaires LGBT+.



Notre ultime objectif cette année est de célébrer la résilience de notre inébranlable communauté, de continuer à éduquer les gens et à donner des moyens d’action à nos forces pour plus de progrès, de prospérité et de diversité économique au Canada.



INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AU SOMMET MONDIAL NUMÉRIQUE DES AFFAIRES LGBT+ 2020 : https://cglcc.ca/summit



POURQUOI VOUS DEVRIEZ VOUS JOINDRE À NOUS :

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ de chefs d’entreprise qui promeuvent une économie canadienne diversifiée.

de chefs d’entreprise qui promeuvent une économie canadienne diversifiée. Occasions de RÉSEAUTAGE VIRTUEL avec une communauté nébranlable d’acteurs du changement.

avec une communauté nébranlable d’acteurs du changement. Expérience numérique INCLUSIVE visant à éduquer, à mettre en relation et à développer la communauté d’affairesLGBT+.

visant à éduquer, à mettre en relation et à développer la communauté d’affairesLGBT+. ACCÈS À DISTANCE peu importe où vous travaillez en toute sécurité et de manière décontractée.

